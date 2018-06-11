"Беларусьфильм" поменяет подходы к производству картин

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная киностудия "Беларусьфильм" намерена поменять подходы к производству картин. Об этом заявил журналистам генеральный директор киностудии Владимир Карачевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально будет проводиться мониторинг на предмет интереса к фильму со стороны зрителей, делаться все расчеты, прорабатываться прокатная история как в стране, так и за ее пределами, и лишь затем приниматься решение о производстве того или иного проекта.

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