26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Белкнига" планирует активнее продвигать интересы белорусских издательств на рынке России. Об этом сообщила журналистам в Национальном пресс-центре начальник торгового отдела предприятия Светлана Гук, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время XXV Минской международной книжной выставки-ярмарки, одним из организаторов которой традиционно выступает "Белкнига", планируются переговоры с коллегами из России. "Нам интересен выход продукции белорусских книгоиздаталей на рынок России. Будем вести разговор о том, чтобы сотрудничество строилось на паритетных началах. Мы поставляем некоторые объемы белорусских книг в Россию, но хотелось бы, чтобы они росли каждый год", - сказала Светлана Гук.

Она также поделилась планами по сотрудничеству с одной из китайских фирм. Предполагается подписать рамочное соглашение о поставках книг издательств КНР в один из крупнейших магазинов столицы. Речь идет о литературе на китайском и английском языках.

XXV Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 28 февраля по 4 марта в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. Вход на выставку свободный. Мероприятие организуют Мининформ, Мингорисполком, ОАО "Белкнига", ПК ООО "Макбел".-0-