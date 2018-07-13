Белорус прошел в финал конкурса "Славянского базара"

13 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни определены сегодня в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Полуфинал конкурса прошел в концертном зале "Витебск" почти при полном зале. Витебская публика знает, что мастерство участников, а также их интернациональный состав гарантируют качество и разнообразие программы. Тем более что сегодня со сцены звучали песни композитора страны, которую представляют исполнители, и на языке этой страны.

В итоге за два часа каждый из 21 конкурсанта показал свои способности и умение преодолеть волнение. Особенно яркое впечатление о себе оставили украинка Мила Нитич, зажигавшая на шпильках под "Распрегайте, хлопцы, коней", любвеобильные парни из Египта и Мальты Тарек Яссер и Керт Каллея, литовец Гражвидас, давно хотевший принять участие в витебском конкурсе, мечтающая о настоящем чувстве Сильвия из Польши и другие. Яркой экзотики конкурсу добавили мексиканка Дафне Селада и Мохамед из Гвинеи, который, к слову, начал заниматься вокалом всего два года назад. Поддерживали участников комплиментами и милыми шутками неизменный дуэт ведущих взрослого конкурса "Славянского базара" - Денис Дудинский и Катерина Раецкая.

Но в финал жюри пропустило не всех. В число 15 счастливчиков не вошли конкурсанты из Боснии и Герцеговины, Греции, Мексики, Азербайджана, Гвинеи, Египта. "Надеюсь, ребята не потеряют уверенность в себе, они еще молодые - все впереди. Как зритель я получал огромное удовольствие от их выступлений. Особенно тех, кто приехал издалека", - сказал председатель жюри композитор Александр Морозов. Чтобы подсластить вручение диплома участника, к каждому такому свидетельству прилагался сладкий подарок.

Тем временем для остальных марафон "Славянского базара" продолжается. Уже завтра в Летнем амфитеатре состоится первый день финала, во время которого конкурсанты исполнят славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра под управлением М. Финберга.

Порядок выступлений определила жеребьевка, которая состоялась сразу после оглашения результатов полуфинала. Открывать программу будет Гражвидас из Литвы, а закроет казахстанец Амре. Белорус Евгений Курчич выступит под номером 9.-0-