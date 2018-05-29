Белорусская музыка пользуется популярностью на эстонском радио

29 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Еженедельно на эстонском "Радио 4" выходят белорусскоязычные передачи. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, рассказала главный редактор "Радио 4" Юлия Балий.

Она отметила, что передача на белорусском и о Беларуси "Бацькаушчына" выходит уже около 20 лет. В ней рассказывается о культуре, истории, выдающихся белорусских деятелях, а также о новостях белорусской диаспоры. Популярностью пользуется и белорусская музыка.

Юлия Балий

Белорусский - один из семи языков, который звучит на "Радио 4".

"Радио 4" - русскоговорящая радиостанция Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации, выходит в эфир с 1 мая 1993 года на волне 94,5 FM и имеет самую большую в Эстонии русскоязычную аудиторию. Передачи радиостанции можно слушать на всей территории Эстонии, в Финляндии, России, Латвии и Швеции.-0-