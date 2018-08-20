Белорусская премьера фильма "Хрусталь" состоится 29 августа

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская премьера драматической комедии "Хрусталь", которая уже была с успехом показана на международных кинофестивалях, состоится 29 августа в кинотеатре "Москва". Об этом сообщили в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

На премьере в Минске картину представят режиссер Дарья Жук, актеры фильма, участники съемочной группы. После показа в кинотеатре "Москва" создатели ответят на вопросы зрителей.

"Хрусталь" - дебютный полнометражный фильм Дарьи Жук. Действие в картине происходит в 90-е годы в Беларуси. Из-за опечатки в поддельной справке с места работы, которая нужна для получения героиней американской визы, молодая девушка-диджей оказывается в заводском городке Хрустальный. Там она собирается во что бы то ни стало добиться исполнения своей "американской мечты".

"Сюжет "Хрусталя" разворачивается в середине 90-х, так как это время, которое я хорошо знаю из личного опыта. Мой протагонист - Веля, мечтающая поехать в Чикаго, чтобы посетить колыбельную хауса. Мы встречаем ее в одной из очередей в посольство. Она молода и полна иллюзий, она все еще чувствует себя центром своего мира", - рассказывает о фильме режиссер.

Мировая премьера фильма "Хрусталь" состоялась в июне 2018 года на престижном Международном кинофестивале в Карловых Варах, где картина открыла конкурсную секцию "К Востоку от Запада". В июле 2018 года "Хрусталь" получил Гран-при на международном кинофестивале в Одессе. Кроме того, фильм приглашен на более чем 20 кинофестивалей по всему миру. Положительные отзывы о картине написали издания Hollywood Reporter, Screen International, Variety, "Коммерсантъ" и многие другие.

Предпремьерный показ фильма с участием режиссера фильма пройдет 27 августа в кинотеатре Falcon Club Бутик Кино. С 30 августа фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах "Аврора", "Пионер", "Беларусь", "Мир", "Ракета", "Киев", Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen и "АртКинотеатр".

Прокат фильма осуществляется Центром визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн" в рамках проекта "Лістапад. Коллекция".-0-