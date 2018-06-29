Белорусские книги завоевали 11 наград конкурса в Душанбе

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские книги завоевали 11 наград XV Международного конкурса "Искусство книги" государств - участников Содружества Независимых Государств в Душанбе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич.

Жюри присудило первые места в 9 из 11 номинаций изданиям из Беларуси, еще в одной номинации отечественная печатная продукция заняла второе место.

Гран-при присуждено издательству "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" за антологию одного стихотворения "Янка Купала. "А хто там iдзе?" на 100 языках мира". Проект объединил писателей, переводчиков и просто влюбленных в белорусскую поэзию людей разных континентов общей идеей - донести до своих соотечественников созвучность мыслей белорусов. Открывает книгу факсимиле стихотворения "А хто там iдзе?", которое находится в Государственном литературном музее Янки Купалы. В антологии размещены десятки картин белорусских художников, которые обращались к жизни и творчеству народного песняра.

Всего было представлено около 200 книг из стран СНГ, в том числе 50 белорусских.

"На конкурсе можно было увидеть разноплановую литературу - для детей и юношества, о науке и новациях, истории, культуре. Участники отметили высокий качественный уровень белорусских изданий", - сказал Владимир Андриевич.

Свои лучшие книги на международный конкурс "Искусство книги" в Душанбе привезли "Мастацкая літаратура", "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", "Беларусь", "Народная асвета" и др. Белорусское телеграфное агентство презентовало альбомы "Імгненні стагоддзя" и "Возрождая полет. Минский завод гражданской авиации №407. 65 лет".

По традиции белорусские издатели всегда достойно выдерживали творческую, профессиональную конкуренцию - и в части содержания, и в части верстки и оформления, полиграфического исполнения книги, неоднократно становились победителями этого престижного конкурса.-0-