Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля ШОС

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" удостоен спецприза жюри кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы Национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

Фильм режиссера Вячеслава Никифорова "Тум-Паби-Дум" и еще 4 работы белорусских кинематографистов ("Рыжик в Зазеркалье" Елены Туровой, "Следы на воде" режиссера Александра Анисимова, "Масакра" Андрея Кудиненко, "Сладкое прощание Веры" Александры Бутор) зритель принял с большим интересом. Специальные награды жюри фестиваля помимо картины "Тум-Паби-Дум" отмечены также фильм "Воздушный Сафар" (Таджикистан), работа из Ирана "Русалка", романтическая комедия "Пенджаб Нахи Яунги" (Пакистан) и узбекская лента "Дорога под небесами".

"Тум-Паби-Дум" - добрая и теплая лента для семейного просмотра вышла в 2017 году. По сюжету воспитанник детского дома Санек (Артем Венгерович) решает найти родителей для себя и своей подопечной Алеси (Даша Киреева). Мальчик вынужден играть по взрослым законам, что в итоге ставит его перед серьезным нравственным выбором. В ролях - Валерия Арланова, Павел Харланчук, Сергей Чекерес, Ольга Клебанович, Алексей Шедько.

На фестивале ШОС также достигнуто соглашение между "Беларусьфильм" с одной из ведущих корпораций в Китае China Film Group Corporation об импорте, распространении и продвижении белорусского фильма "Тум-Паби-Дум" на всей территории КНР.

Главная награда первого кинофестиваля ШОС, который прошел 13-17 июня в Новом районе Сихайань в Циндао, приз "Золотая чайка" вручен в номинации за лучший фильм китайской киноленте "Вход в Запретный город" и афганской картине "Мина идет".

Фестиваль стал крупным культурным мероприятием: за пять дней в Циндао было показано 55 фильмов, снятых за последние два года 12 странами, их посмотрели почти 50 тыс. зрителей. Он также направлен на продвижение международных коммуникаций в киноиндустрии. На кинофестивале прошел форум киносотрудничества стран ШОС, кинорынок, были представлены программы тренингов по кинопроизводству и семинаров кинематографистов стран ШОС, подписаны соглашения об импорте кинофильмов и сотрудничестве в области кинематографа, раскрыты новые перспективы для кинематографического обмена и сотрудничества стран ШОС.-0-