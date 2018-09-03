Белорусский тенор Павел Петров выиграл всемирный конкурс "Опералия" Пласидо Доминго

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тенор Павел Петров стал победителем престижного международного конкурса молодых вокалистов Operalia-2018 ("Опералия-2018"). Информация об этом размещена на сайте конкурса, сообщает БЕЛТА.

В финале творческого соревнования 2 сентября жюри присудило 27-летнему Павлу Петрову первое место, а кроме того, он стал обладателем приза Пласидо Доминго Ферера "Лучшему исполнителю сарсуэлы". Этого приза также удостоен португальский исполнитель Луис Гомес.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси, Павел Петров родился в Минске, учился в Белорусской государственной академии музыки у профессора Петра Ридигера. Уже на втором курсе стал солистом оперы Большого театра Беларуси. Он участник и победитель многих международных конкурсов. Только в последнее время стал лауреатом II премии и обладателем специального приза 23-го Международного конкурса вокалистов имени Ферруччо Тальявини (Дойтчландсберг, Австрия-2017) и лауреатом ІІІ премии и специального приза 37-го Международного конкурса оперных певцов имени Ганса Габора "Бельведер" в Юрмале (Латвия-2018).

Международный конкурс молодых вокалистов Operalia 25 лет назад организовал и возглавил маэстро Пласидо Доминго. В числе тех, кто становились лауреатами - Хосе Кура, Роландо Вилазон, Соня Йончева, Аида Гарифуллина и многие другие. В этом году Operalia проходила в Национальном театре Сан-Карлуш в столице Португалии Лиссабоне.-0-