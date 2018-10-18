"Берестейская палитра" знакомит с творческими достижениями брестских художников

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Традиционный осенний вернисаж членов Брестского отделения Белорусского союза художников "Берестейская палитра-2018" открылся сегодня в выставочном зале областного общественно-культурного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка является своеобразным подведением итогов. "Это хорошая возможность художникам поделиться своими творческими находками, подтвердить мастерство и профессионализм. В свою очередь для зрителей - это шанс прикоснуться к прекрасному", - сказала, открывая вернисаж, директор выставочного зала Екатерина Шевченко.

В экспозиции представлено более 60 работ 23 авторов. Это живописные полотна, графические произведения, скульптура, объекты декоративно-прикладного искусства (ДПИ). Наряду с маститыми художниками - Маратом Климовым, Натальей Черноголовой, Тамарой Денисовой, Александром Григорьевым, Николаем Кузьмичем - продолжают радовать и удивлять своим творчеством молодые члены БСХ - Анна Чепурная-Олейник и Татьяна Потворова. Плодотворным нынешний год был для Антонины Гурщенковой, представившей без малого десяток работ - акварели, батик, ДПИ. Узнаваемы натюрморты Александра Улыбина, городские зарисовки Игоря Романчука, живопись Оксаны Гайдукович, Николая Гурщенкова, Валерия Ковальчука.

"Все мы готовимся к большому событию - тысячелетию Бреста. Чувствуется, что эта тематика присутствует практически в каждой работе. А еще мы живем в Год малой родины. Очень впечатляют работы, которые посвящены именно этой теме. Сама экспозиция сделана очень удачно в смысловом, цветовом и духовном смыслах. Можно сказать, что это действительно высокое искусство", - поделилась впечатлением начальник отдела управления культуры облисполкома Лилия Свидунович.

В следующем юбилейном для Бреста году БСХ уже запланировал выставку с рабочим названием "АРТ-Брест. 1000". Ожидается, что она будет иметь республиканский масштаб. Региональное отделение творческого союза намерено принять в проекте самое активное участие. Кроме того, в апреле 2019 года областная организация художников отметит 70 лет со дня образования. К этой дате также планируется подготовить масштабную выставку.

"Берестейская палитра-2018" будет открыта до 31 октября.-0-