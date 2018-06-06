Бесплатные киносеансы в Верхнем городе в Минске начнутся 9 июня

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киносеансы на открытом воздухе будут проходить по субботам в Минске на территории Верхнего города, сообщили БЕЛТА на предприятии "Киновидеопрокат".

Проект Open air CINEMA стартует 9 июня, еженедельно по вечерам во дворике отеля "Монастырский" минчанам и гостям будут демонстрироваться кинокартины различных жанров. Вход свободный, начало в 21.30.

Первым покажут французский фильм-катастрофу "Ураган: Одиссея ветра". Путь "взбунтовавшегося ветра" от Африки до берегов Америки на протяжении 1 тыс. съемочных дней отслеживала команда отважных кинематографистов и представителей NASA, находясь в самом сердце стихии. Ценой их усилий был создан уникальный экранный документ и одновременно завораживающее зрелище. Картина предоставлена проектом "Лiстапад. Коллекция".

Организатором мероприятия выступает УП "Киновидеопрокат" при поддержке Мингорисполкома. -0-