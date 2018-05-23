Бесплатный фестиваль "БИ-2 FEST" пройдет 6 июля в Бобруйске

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бесплатный летний open-air "БИ-2 FEST" пройдет 6 июля в Бобруйске на площади перед "Бобруйск-Ареной".

Хедлайнер мероприятия - группа "Би-2". Коллектив стал инициатором и идейным вдохновителем фестиваля.

"Мы давно мечтали сделать свой фест - огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения", - комментирует событие Шура из "Би-2".

Город Бобруйск был выбран неслучайно: именно здесь в конце 80-х началась музыкальная история группы "Би-2". Лайн-ап тоже особенный: каждая группа, которая примет участие в фестивале, занимает свое место в истории "Би-2".

В списке участников: "BRAINSTORM", "СЕtИ", "MIDNIGHT FACES" и "СОЛНЕЧНАЯ СТОРОНА".

На фестивальную сцену также выйдет коллектив "Би-2". Группа завершит "Би-2 FEST" двухчасовым шоу "Горизонт событий".

Начало фестиваля в 18.00. Вход свободный. Подробности на fest.bdva.ru.

Основателями группы "Би-2" являются Александр Уман (Шура) и Егор Бортник (Лева). Группа была создана в городе Бобруйске в 1988 году.-0-