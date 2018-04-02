Бюст Коласа установят в университете иностранных языков в Китае

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объявлен конкурс эскизных проектов бюста Якуба Коласа для установки на территории Тяньцзиньского университета иностранных языков в КНР. Информация о порядке организации конкурса размещена на сайте Министерства культуры Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Участниками конкурса могут быть скульпторы и архитекторы, имеющие соответствующее профессиональное образование. До 30 апреля желающие могут прислать заявки по адресу: г.Минск, просп.Победителей, 11, кабинет 309, контактный телефон + 375 17 203 74 12. Конкурсные материалы необходимо представить также до 30 апреля не позднее 17.00 по адресу: г.Минск, ул. Некрасова, 3, Национальный центр современных искусств.

Конкурсные материалы жюри рассмотрит на закрытом заседании не позднее 10 мая. Жюри оценит соответствие условиям конкурса проектов, их профессиональный уровень, использование оригинального решения, отражение наиболее выразительного образа.

Композиционные и пластическое исполнение бюста должно быть выдержано в лучших традициях классического и национального монументального искусства. Необходимо учитывать визуальное восприятие бюста с разных участков сквера Тяньцзиньского университета иностранных языков.

Победитель конкурса получит право на создание бюста.

Ориентировочная стоимость бюста с материалами не должна превышать Br20 тыс.

Конкурс проводится с целью поиска наиболее выразительного образа классика белорусской литературы Якуба Коласа для создания бюста с последующей установкой его на территории Тяньцзиньского университета иностранных языков в Китае. Организатором конкурса является Министерство культуры Беларуси.-0-