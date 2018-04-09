Большой театр оперы и балета приглашает 25 апреля на премьеру оперы "Богема"

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный академический Большой театр оперы и балета приглашает на премьеру оперы "Богема" Джакомо Пуччини 25 апреля, сообщили БЕЛТА в театре.

"Богема" была дважды поставлена на сцене Большого театра Беларуси: в 1968 и 2002 году. Нынешнюю премьеру готовит народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Российской театральной премии "Золотая маска", профессор Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Александр Титель. У именитого режиссера уже есть опыт в постановке этой оперы - "Богема" не первый год с успехом идет на сцене Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Александр Титель возглавляет оперную труппу).

В основе оперы - сюжет романа Анри Мюрже "Жизнь богемы", в котором есть романтика и лирика, юмор и трагизм, атмосфера эпохи и жизненные коллизии художников той эпохи. Джакомо Пуччини также прошел через бедность и муки творчества. Белорусская постановка мэтра будет посвящена людям искусства, художникам, творившим в начале ХХ века. С точки зрения эстетики в основе художественной концепции нового спектакля - раннее искусство модернизма. "Вся история модернизма, импрессионизма и постимпрессионизма, - отмечает режиссер, - рассказывает нам о людях, которые часто творили в нищете или полунищете. У Ван Гога, чьи картины стоят сегодня миллионы долларов, при жизни была продана одна картина. Модильяни ничего не мог продать при жизни. А сегодня их картины хранятся в самых дорогих частных коллекциях, а они сами - легенды".

История друзей - художника Марселя, поэта Рудольфа, философа Коллена и музыканта Шонара, а также Мими и Мюзеты - происходит в 1910-20-е годы. Главные герои, по задумке авторов, - это знаменитые сегодня художники начала ХХ века.

Сценограф Юрий Устинов и художник по костюмам Ирина Акимова, следуя режиссерской концепции, представят минималистичные декорации в стиле модерн, а также так называемую кинетическую живопись - прием, когда декорация как бы оживает. Каждая мизансцена должна быть живописна, считают постановщики, поэтому они стремятся сделать спектакль максимально эстетски, предельно уйти от бытовых деталей на сцене. Молодые представители парижской богемы будут жить не в тесной мансарде, а в большом помещении, которое они сняли для того, чтобы устроить в нем выставку своих работ.

Главная задача режиссера и его команды - сделать лирический спектакль с динамическим сюжетом, в котором есть правда чувств и образов и где каждая мизансцена является миниатюрным художественным произведением.

Дирижер-постановщик - заслуженный артист Украины Виктор Плоскина, хормейстер-постановщик - народная артистка Беларуси Нина Ломанович, художник по свету - Евгений Виноградов.-0-