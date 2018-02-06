Бондарь: необходимо создать эффективную систему сохранения объектов историко-культурного наследия

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо создать эффективную и ресурсообеспеченную систему сохранения объектов историко-культурного наследия. Такое мнение выказал на коллегии Министерства культуры Беларуси по итогам работы в 2017 году руководитель ведомства Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

Обеспечение охраны историко-культурного наследия является одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры, отметил министр. В 2017 году организовано проведение работ по укреплению склона на замке в Новогрудке, консервации башни Кревского замка, реконструкции Старого замка в Гродно и других. На 144 историко-культурных ценностях в 2017 году завершены ремонтно-реставрационные работы и созданы соответствующие условия их использования.

"Практика работы в 2017 году показывает, что необходимо создавать эффективную и ресурсообеспеченную систему сохранения объектов историко-культурного наследия, позволяющую постоянно увеличивать долю отреставрированных и имеющих соответствующее функциональное назначение памятников архитектуры. Такая задача, в том числе, поставлена Государственной программой "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы", - сказал Юрий Бондарь.

Вместе с тем около 300 историко-культурных ценностей, находящихся в коммунальной собственности (около 9% от общего количества), не используются или их состояние является неудовлетворительным. Отсутствуют своевременные решения по сохранению таких объектов. По сути, такая ситуация произошла в Мстиславле в конце 2017 года в связи с обрушением части кровли бывшего костела.

Министр обратил внимание местных исполнительных и распорядительных органов, которые должны принимать меры по передаче неиспользуемых памятников архитектуры новым собственникам и определять привлекательные условия их использования. Возможности для этого созданы, подчеркнул Юрий Бондарь.

Он считает, что необходимо наладить работу с отечественным бизнесом, поскольку процесс укрепления национальной идентичности, сохранения уникальности и самобытности, в том числе и через сохранение историко-культурных ценностей в этом сегменте огромен.

Основными задачами в области сохранения историко-культурного наследия на 2018 год, по словам министра, должны стать стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов историко-культурного наследия при передаче их в пользование и собственность, повышение ответственности пользователей и собственников объектов историко-культурного наследия за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия, развитие механизмов по привлечению дополнительных ресурсов в сфере охраны историко-культурного наследия, обеспечение разработки и реализации региональных целевых программ по сохранению, в том числе инвентаризации, мониторингу состояния, реставрации историко-культурных ценностей, повышение уровня квалификации специалистов на местах, на которых возложены функции в сфере охраны историко-культурного наследия.

Для популяризации культуры Беларуси возможно создание проекта "100 шедевров Беларуси", считает министр. Это позволит привлечь внимание к уникальным архитектурным сооружениям и нематериальным элементам культуры.-0-