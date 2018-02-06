Бондарь: проблема привлечения и закрепления молодых кадров в сфере культуры остается актуальной

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблема привлечения и закрепления молодых кадров в сфере культуры остается актуальной. Об этом заявил на коллегии Министерства культуры Беларуси по итогам работы в 2017 году руководитель ведомства Юрий Бондарь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Остается актуальным вопрос привлечения и закрепления молодых кадров. При этом растет удельный вес работников предпенсионного и пенсионного возраста", - сказал министр. Кроме того, некоторые представители талантливой молодежи после окончания учебы уезжают продолжать образование или работать за границу.

Для решения проблем кадровой политики в сфере культуры в 2018 году необходимо искоренить формальный подход к созданию кадрового резерва на должности руководителей организаций культуры, включать в него лиц, которые по своим трудовым достижениям, деловым качествам способны и имеют желание возглавить организацию, осуществлять поиск перспективных выпускников вузов для укрепления вертикали управления. Для закрепления молодых специалистов в сфере культуры следует принять дополнительные меры по материальному стимулированию, содействовать в решении вопросов улучшения жилищно-бытовых условий, считает Юрий Бондарь.

Дополнительными мерами по предотвращению оттока талантливой молодежи за пределы страны могут стать повышение тарифных ставок молодым специалистам, включенным в банк данных талантливой молодежи, внеочередное присвоение высшей (первой) квалификационной категории молодым специалистам, творческим и педагогическим работникам из числа включенных в банк данных, принятие лауреатов спецфонда Президента Беларуси на работу в ведущие творческие коллективы без конкурса.

Юрий Бондарь также отметил, что в сфере образования должна быть продуманная стратегия, для решения проблем недоукомплектованности кадрами в некоторых творческих вузах, падения либо отсутствия конкурса на отдельные специальности необходимо модернизировать учебные планы и программы, максимально адаптировав их под потребности рынка труда. Следует также наращивать экспорт образовательных услуг, создавая привлекательные условия обучения и быта иностранных граждан.-0-