Брестский драмтеатр до конца года представит три премьеры

25 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) до конца текущего года представит три новых спектакля, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник художественного руководителя театра Олеся Бурдина.

В Бресте открылся 75-й театральный сезон. Зрителям обещают много сюрпризов. В частности, до конца года публике презентуют три премьеры. На 19 октября запланирован первый показ комедии "Не всякий вор - грабитель" по произведению Дарио Фо. Над постановкой работает режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси Александр Козак. Также труппа репетирует сказку "Дюймовочка" (режиссер - Денис Федоров) и спектакль "Театр одного зрителя" (режиссер - Тимофей Ильевский).

"В планах театра постановки по произведениям русской классики, белорусской драматургии, спектакли малой формы. Полюбившиеся зрителям постановки прошлых лет будут показаны и в новом сезоне", - отметила Олеся Бурдина.

В юбилейном сезоне брестчане порадуют поклонников театрального искусства еще одной новинкой. Драмтеатр ведет набор на курс по актерскому мастерству "Открой в себе актера". В течение 2,5 месяца слушателям предлагают занятия с педагогами, актерами и режиссерами БАТД, обучение основам актерского мастерства, сценической речи и движения, акробатики, пластики, хореографии. Программа предусматривает мастер-классы, театральные экскурсии, знакомство с технологией постановки спектаклей, а также возможность попробовать себя на профессиональной сцене.

"Такую форму общения мы опробовали весной во время "Ночи в театре". Зрителям понравилось. Брестчане с большой охотой идут на эксперименты, пытаются пробовать свои силы на театральной сцене", - сказала помощник художественного руководителя БАТД. Занятия будут проходить с 1 октября по 15 декабря. Записаться на них можно с 15 лет.-0-