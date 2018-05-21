Брестский драмтеатр представил премьеру спектакля о Есенине

21 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы представил премьеру спектакля "За крапивой берег", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Работа над постановкой заняла у творческой группы около четырех лет. Режиссер Валентина Яновец специально поставила спектакль в малом зале. Камерная обстановка позволяет зрителю вместе с Сергеем Есениным переживать личную драму. Брестчане попытались представить последние минуты жизни выдающегося русского поэта. Теряя связь с реальностью, он вспоминает поворотные моменты своей судьбы. В этом путешествии Есенина сопровождает Дама в черном: собирательный образ женщин, повлиявших на его жизнь.

"Нам хотелось показать, какими могли быть последние минуты: когда человек стоит у черты, но ему дают шанс что-то исправить. Ведь до сих пор точно неизвестно, что произошло в ту трагичную ночь. Некоторые уверены, что Есенин сам ушел из жизни. Другие считают, что ему помогли это сделать. Мы представили свой вариант, что с ним могло происходить", - отметила режиссер.

В сюрреалистическом спектакле заняты всего два актера. Главную мужскую роль исполняет Алексей Щербаков. Он со школы является поклонником творчества Сергея Есенина, поэтому сыграл его с большим удовольствием. "Работа над постановкой получилась длительной, сложной, поскольку как такового сценария у нас не было. Мы изучили много материала. Использовали стихи, биографию, воспоминания друзей, которые, вероятно, специально подливали масла в огонь, представляя поэта алкоголиком и буяном. На мой взгляд, есть факты, опровергающие это", - подчеркнул актер.

Его коллега Татьяна Дяченко за время спектакля примеряет на себя практически десяток женских ролей. "Мы взяли женщин, которые окружали Есенина, любили его. Это мама, Зинаида Райх, Айседора Дункан, Галина Бениславская, Софья Толстая. С интересом изучала материалы, чтобы потом воплотить образы на сцене. Рада, что у нас получился этот спектакль. Надеюсь, он понравится публике", - заключила актриса Брестского драмтеатра.-0-