Брестский драмтеатр представит премьеру по пьесе нобелевского лауреата Дарио Фо

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) 19 октября представит премьеру спектакля "Не всякий вор - грабитель", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматургической части Вера Шелест.

Репертуар театра в 75-м сезоне пополнит фарс-комедия по пьесе итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Дарио Фо. История происходит в наши дни. Главный герой проникает в квартиру богатых владельцев, однако его план поживиться за их счет проваливается. Сначала в квартиру звонит жена вора, которая знает, что муж сейчас "на работе". Затем возвращается хозяин с любовницей. Интрига заключается в том, как незваный гость выкрутится из этой щекотливой ситуации.

"Спектакль рассчитан на широкую аудиторию. Сюжет развивается бурно, следить за ним интересно. При выборе жанра в первую очередь мы сделали ставку на то, что востребовано зрителями. Самые кассовые постановки Брестского академического театра - комедии и детские спектакли", - отметила Вера Шелест.

Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Беларуси режиссер Александр Козак. Художник Николай Полторака предложил лаконичное сценографическое оформление в современном стиле. Над костюмами артистов поработала художник-постановщик Татьяна Корвякова.

БАТД до конца года планирует представить еще две премьеры. Под руководством режиссера Тимофея Ильевского труппа уже приступила к репетициям спектакля "Театр одного зрителя". Его коллега Денис Федоров поставит сказку "Дюймовочка". В новом сезоне коллектив брестского театра обещает порадовать зрителей и другими сюрпризами.-0-

Фото БАДТ