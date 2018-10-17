Брестский драмтеатр представит премьеру по пьесе нобелевского лауреата Дарио Фо

17 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский академический театр драмы (БАТД) 19 октября представит премьеру спектакля "Не всякий вор - грабитель", сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель литературно-драматургической части Вера Шелест.
Репертуар театра в 75-м сезоне пополнит фарс-комедия по пьесе итальянского драматурга, лауреата Нобелевской премии по литературе Дарио Фо. История происходит в наши дни. Главный герой проникает в квартиру богатых владельцев, однако его план поживиться за их счет проваливается. Сначала в квартиру звонит жена вора, которая знает, что муж сейчас "на работе". Затем возвращается хозяин с любовницей. Интрига заключается в том, как незваный гость выкрутится из этой щекотливой ситуации.
"Спектакль рассчитан на широкую аудиторию. Сюжет развивается бурно, следить за ним интересно. При выборе жанра в первую очередь мы сделали ставку на то, что востребовано зрителями. Самые кассовые постановки Брестского академического театра - комедии и детские спектакли", - отметила Вера Шелест.
Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Беларуси режиссер Александр Козак. Художник Николай Полторака предложил лаконичное сценографическое оформление в современном стиле. Над костюмами артистов поработала художник-постановщик Татьяна Корвякова.
БАТД до конца года планирует представить еще две премьеры. Под руководством режиссера Тимофея Ильевского труппа уже приступила к репетициям спектакля "Театр одного зрителя". Его коллега Денис Федоров поставит сказку "Дюймовочка". В новом сезоне коллектив брестского театра обещает порадовать зрителей и другими сюрпризами.-0-
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