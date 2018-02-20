Брестский театр кукол подготовил премьеру экспериментального спектакля "Мой папа - птиц"

20 февраля, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Брестском театре кукол сегодня состоялся генеральный просмотр и сдача худсовету экспериментального спектакля "Мой папа - птиц", передает корреспондент БЕЛТА.

Новая постановка брестских кукольников создана по одноименной повести современного британского писателя Дэвида Алмонда и посвящается всем тем, кто верит в свою мечту и хочет научиться летать. Это трогательная история о взаимоотношениях девочки Лиззи и ее непутевого, на первый взгляд, отца, возомнившего себя "человекоптицей", который готовится к участию во Всемирном конкурсе летунов. Кроме самодельных крыльев, у него есть вера. Постепенно свой идеей папа Кар-Кар увлекает не только маленькую дочку, но и серьезную тетушку Дорин, и даже директора местной школы.

Это первое сценическое воплощение серьезной детской сказки с философским подтекстом. Авторами постановки являются лауреаты Национальной театральной премии и театральной премии России "Золотая маска" главный режиссер Брестского театра кукол Александр Янушкевич и главный художник Белорусского государственного театра кукол Татьяна Нерсисян. Творческий тандем нашел необычное техническое решение для своей задумки: в спектакле использованы нестандартные декорации, пластичные куклы, анимация.

"Для меня лично этот материал был необычный и абсолютно новый. Сюжет не сказочный - он взят из нашей жизни, этим и заинтересовал. Решение режиссера нетрадиционное и очень современное - это такой, как говорят, европейский подход. Экспериментальность заключается в прочтении и подаче материала. По ходу постановки используется видеоряд. Я вначале сомневался, потому что бывает нелегко переключить внимание с большого экрана на маленьких кукол. Режиссер нашел золотую середину, которая не мешает, а усиливает действо, происходящее на сцене", - поделился мнением художественный руководитель Брестского театра кукол Михаил Шавель.

Музыку к спектаклю написал минский композитор Александр Литвиновский. В постановке заняты заслуженная артистка Беларуси Тамара Тевосян, актеры Константин Криштапович, Роман Пархач, Андрей Полянский и молодая актриса Марта Жминько, для которой главная роль в спектакле стала дебютной.

Премьерный показ спектакля "Мой папа - птиц" состоится 25 февраля. Специально на премьеру в Брест из Москвы приедет переводчик книги Дэвида Алмонда на русский язык Ольга Варшавер. Спектакль идет на русском языке 60 минут и рекомендован для семейного просмотра.-0-

Фото Вадима Якубенка

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