Частицу мощей святой великомученицы княгини Елизаветы Федоровны привезут в Минск из Нью-Йорка

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ковчег с десницей святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны и с частицей мощей инокини Варвары привезут 19 мая в Минск из Знаменского синодального собора Нью-Йорка. Такая информация размещена на официальном портале Белорусской православной церкви, сообщает БЕЛТА.

Верующим представится редкая возможность поклониться святым мученицам. В Свято-Духовом кафедральном соборе великая святыня будет находиться 19 мая с 17.00 до 22.00 и 20 мая с 06.00 до 15.00. В Свято-Елисаветинском монастыре (Державный храм) - 20 мая с 17.00 до 24.00, 21 мая - круглосуточно, 22 мая с 00.00 до 21.00. Для паломников в монастыре будет организована культурная программа: тематические экспозиции, показы фильмов и экскурсии. Подробная информация о пребывании святыни в Минске будет размещена на сайте монастыря.

Принесение святыни в Минск осуществляется при поддержке Синодального отдела по делам молодежи Белорусской православной церкви совместно с Молодежной ассоциацией князя Владимира (США).

Великая княгиня Елизавета - внучка британской королевы Виктории, супруга великого князя Сергея Александровича Романова, основательница Марфо-Мариинской обители милосердия в Москве, одна из величайших православных подвижниц ХХ века. Преподобномученица инокиня Варвара была крестовой сестрой и одной из первых насельниц Марфо-Мариинской обители.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня мученической кончины царственных страстотерпцев Романовых и великой княгини Елизаветы.-0-