Дата и место проведения детского "Евровидения-2018" станут известны 18 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дата и место проведения международного детского конкурса песни "Евровидение-2018" станут известны 18 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Как пояснили в пресс-службе медиахолдинга, дату конкурса и площадку, выбранную для проведения детского "Евровидения-2018", назовут в еженедельной информационно-аналитической программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1". В ней также будут представлены логотип и слоган форума.

В Белтелерадиокомпании напомнили, что в адрес открытого конкурса разработки символики "Евровидения-2018", проведенного в конце 2017 года, поступило более 300 электронных и почтовых писем из разных стран. "Все желающие могли предложить для песенного европейского форума собственные проекты по дизайну логотипа, а также яркий девиз на английском языке. Самые оригинальные идеи были отправлены в Европейский вещательный союз (ЕВС), который определил лучшую работу. Журналисты АТН встретились с победителем, и в "Главном эфире" будет представлена работа дизайнера, а также эксклюзивное интервью с ее автором", - рассказали в пресс-службе.

Представители наблюдательного совета "Евровидения" 13 февраля посетили Минск. "Они высоко оценили проделанную Белтелерадиокомпанией работу по подготовке к форуму и в отношении разработки концепции и идеи шоу. Тогда же представители наблюдательного совета посетили гостиничный комплекс "Президент-Отель", выставочный центр "БелЭкспо", который рассматривался в качестве места торжественного открытия форума, и "Минск-Арену" как одну из площадок для проведения самого песенного конкурса. По итогам визита было определено, что в "Президент-Отеле" разместится "Евроклуб" и будут проживать делегации участников", - отметили в пресс-службе медиахолдинга.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий выступает Национальная государственная телерадиокомпания как единственный в Беларуси член ЕВС.-0-