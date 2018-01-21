21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дату проведения детского "Евровидения-2018" в Минске планируют определить в феврале. Об этом в эфире программы "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал супервайзер детского и взрослого "Евровидения" Юн Ула Санн, сообщает БЕЛТА.

Супервайзер находился в Минске с официальным визитом. "Это мой первый официальный визит в Минск, в ходе которого я встречаюсь с представителями различных министерств, ведомств и вещателя. График пребывания расписан по часам. Я рад тому, что увидел и услышал здесь. Основываясь на полученной информации, можно начинать более активную подготовку конкурса, - сказал Юн Ула Санн. - В феврале в Минске соберется наблюдательный совет детского Евровидения. Вместе с вещателем планируем определить дату проведения конкурса".

Также представитель "Евровидения" рассказал о символике - Белтелерадиокомпания проводила конкурс на лучший слоган и логотип конкурса, поступило порядка 300 заявок. "Мы уже выбрали лучший слоган и логотип, правда сейчас отправили символику на небольшую доработку. Окончательный вариант презентуем приблизительно через месяц", - проинформировал он.

В Минске Юн Ула Санн принял участие в заседании оргкомитета детского "Евровидения-2018". "Мы обсудили основные моменты - скоро Европейский вещательный союз и Белтелерадиокомпания подпишут договор на проведение шоу в Минске. Поэтому говорили о многом - от бюджета до дизайна конкурса. Также большое внимание мы уделяем безопасности, ведь на конкурс приедут сотни детей из разных стран. Это большая ответственность, - отметил супервайзер. - И знаю, что Минск действительно очень спокойный город. Кстати, этот фактор был одним из преимуществ Беларуси, когда мы выбирали страну-хозяйку детского Евровидения-2018. Уверены, что все делегации здесь ожидает радушный прием, без инцидентов". Он также сказал, что Минск-Арена подходит, как площадка для проведения конкурса.

Международный детский конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в Беларуси в ноябре. Организатором и координатором всех мероприятий песенного форума выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-