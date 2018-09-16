День еврейской культуры проходит в Минске

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День еврейской культуры "Осенние праздники" проходит сегодня в Минске на территории Верхнего города, передает корреспондент БЕЛТА.

Гости могут попробовать еврейскую традиционную кухню, услышать зажигательную и душевную еврейскую музыку, увидеть знакомые всем еврейские танцы. В программе фестиваля - многочисленные мастер-классы, выставки, викторины. Можно задать вопросы раввину, узнать, чем живет еврейская община Беларуси сегодня.

Хедлайнером мероприятия станет финалистка шоу "Голос 4", солистка театра Александра Градского Алла Рид (Москва). С 20.30 до 22.00 она выступит с сольным концертом.

"Маца и фалафель, скрипка и "Хава-нагила", Крав Мага, еврейская мудрость и юмор - у нас вам будет, чему поучиться", - отмечают организаторы.

Праздник проводят Минский городской исполнительный комитет и Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин.-0-