Деревянная белорусская церковь в Лондоне участвует в международном конкурсе "Здание года"

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деревянная белорусская церковь в Лондоне принимает участие в международном конкурсе "Здание года", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ArchDaily.com.

Церковь святого Кирилла Туровского и Всех святых покровителей белорусского народа была построена в 2016 году как мемориал жертвам катастрофы 1986 года в Чернобыле. Она расположена напротив Белорусской библиотеки и музея имени Франциска Скорины, которые были основаны в Лондоне белорусскими униатскими священниками.

Для того чтобы церковь была номинирована для участия в этапе голосования международного конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте и отдать за нее свой голос.

Всего в конкурсе принимают участие 3,5 тыс. архитектурных сооружений.

Как сообщалось, ранее белорусская церковь получила награду в известном архитектурном конкурсе New London Architecture. Победное место зданию храма было присвоено в номинации "Народный выбор" по результатам интернет-голосования. В прошлом году здание церкви попало в список The Times как первый деревянный храм в британской столице с 1666 года. Кроме того, церковь отмечена премией Королевского института британских архитекторов и попала в число 50 лучших зданий Туманного Альбиона.-0-