Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающемуся деятелю культуры Владимиру Прокопцову сегодня исполняется 65 лет. Из них 20 лет Владимир Иванович руководит художественной сокровищницей Беларуси - Национальным художественным музеем.
Владимир Иванович Прокопцов родился 8 августа 1953 года в деревне Жгунская Буда Добрушского района Гомельской области.
В 1975 году окончил художественно-графической факультет Витебского государственного педагогического института имени С.М. Кирова. Затем поступил в аспирантуру при Институте искусствоведения этнографии и фольклора Академии наук БССР. В 1984 году Прокопцову была присуждена ученая степень кандидата искусствоведения за диссертацию "Монументальное искусство Беларуси 1917-1980 гг.". Защита проходила в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительного искусства Академии искусств СССР в Москве.
С 1986 года Владимир Прокопцов является членом Белорусского союза художников и принимает активное участие в республиканских и международных художественных выставках и биеннале как художник-живописец. Ряд живописных произведений автора находится в частных коллекциях и музеях различных стран мира: Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального центра современного искусства Республики Беларусь, Литовского художественного музея, Национального художественного музея Китая и других. Более 40 произведений из личной коллекции автор передал Добрушскому районному краеведческому музею, где была создана картинная галерея.
Владимир Прокопцов с 20 марта 1998 года является генеральным директором Национального художественного музея Республики Беларусь. В свое время Владимир Иванович признавался, что трижды отказывался от ответственного поста, поскольку до этого не имел совершенно никакого опыта в музейном деле. Однако со временем стало очевидно, что Владимир Прокопцов как никто другой подходит на роль руководителя главной художественной галереи страны. Музей стал для него не только рабочим местом, но и домом, которому Владимир Иванович посвящает много времени. Он автор множества музейных выставочных и издательских проектов, научных каталогов, книг и статей по изобразительному искусству.
Под руководством Владимира Ивановича заключены договоры о сотрудничестве с ведущими музеями стран СНГ и Балтии, Польши, Китая, Италии. Благодаря этому человеку реализован ряд интересных проектов. В их числе выставочный проект "Шедевры Третьяковской галереи" и "Православная икона России, Украины, Беларуси" к 1020-летию Крещения Руси в Москве, Киеве и Минске. Усилиями Владимира Прокопцова в 2016 году в Ватикане состоялась выставка "Иконопись Беларуси XVII-XXI веков", а в 2019 году уникальные иконы будут демонстрироваться в Государственном музее Княжества Лихтенштейн.
За заслуги перед искусством Владимир Прокопцов удостоен многочисленных наград, в том числе медали Франциска Скорины (2008). В 2006 году Владимиру Прокопцову присвоено звание почетного гражданина города Добруша за личный вклад в развитие музейного дела на своей малой родине. В 2012 году на первом национальном форуме "Музеи Беларуси" в Гродно Владимир Иванович был признан лучшим руководителем музея в Беларуси. В 2013 году ему присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь".
В Год малой родины Владимир Прокопцов организовал в родном Добруше три художественные выставки: первая открылась в феврале, вторая - в мае, а третья приурочена к юбилею художника в августе 2018 года.
Владимир Иванович Прокопцов является членом Белорусского союза художников, Белорусского союза литературно-художественных критиков, почетным членом Российской академии художеств, членом Белорусского комитета ІСОМ и ICOMOS, членом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, членом подкомитета по присуждению государственных премий Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры, председателем Конфедерации творческих союзов Республики Беларусь.-0-
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