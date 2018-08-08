Директору Национального художественного музея Владимиру Прокопцову исполняется 65 лет

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающемуся деятелю культуры Владимиру Прокопцову сегодня исполняется 65 лет. Из них 20 лет Владимир Иванович руководит художественной сокровищницей Беларуси - Национальным художественным музеем.

Директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов знакомит Рене ван дер Линдена с Мирским замком, 2007 год

Владимир Иванович Прокопцов родился 8 августа 1953 года в деревне Жгунская Буда Добрушского района Гомельской области.

В 1975 году окончил художественно-графической факультет Витебского государственного педагогического института имени С.М. Кирова. Затем поступил в аспирантуру при Институте искусствоведения этнографии и фольклора Академии наук БССР. В 1984 году Прокопцову была присуждена ученая степень кандидата искусствоведения за диссертацию "Монументальное искусство Беларуси 1917-1980 гг.". Защита проходила в Научно-исследовательском институте теории и истории изобразительного искусства Академии искусств СССР в Москве.

Владимир Прокопцов во время передачи картин для музеев Гомельщины,2007 год

С 1986 года Владимир Прокопцов является членом Белорусского союза художников и принимает активное участие в республиканских и международных художественных выставках и биеннале как художник-живописец. Ряд живописных произведений автора находится в частных коллекциях и музеях различных стран мира: Национального художественного музея Республики Беларусь, Национального центра современного искусства Республики Беларусь, Литовского художественного музея, Национального художественного музея Китая и других. Более 40 произведений из личной коллекции автор передал Добрушскому районному краеведческому музею, где была создана картинная галерея.

(Слева направо) директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, министр культуры России Александр Авдеев, министр культуры Беларуси Владимир Матвейчук в Национальном художественном музее Беларуси, 2009 год

Владимир Прокопцов с 20 марта 1998 года является генеральным директором Национального художественного музея Республики Беларусь. В свое время Владимир Иванович признавался, что трижды отказывался от ответственного поста, поскольку до этого не имел совершенно никакого опыта в музейном деле. Однако со временем стало очевидно, что Владимир Прокопцов как никто другой подходит на роль руководителя главной художественной галереи страны. Музей стал для него не только рабочим местом, но и домом, которому Владимир Иванович посвящает много времени. Он автор множества музейных выставочных и издательских проектов, научных каталогов, книг и статей по изобразительному искусству.

Генеральный директор Лувра Анри Луарет, директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов у стенда со слуцкими поясами, 2009 год

Под руководством Владимира Ивановича заключены договоры о сотрудничестве с ведущими музеями стран СНГ и Балтии, Польши, Китая, Италии. Благодаря этому человеку реализован ряд интересных проектов. В их числе выставочный проект "Шедевры Третьяковской галереи" и "Православная икона России, Украины, Беларуси" к 1020-летию Крещения Руси в Москве, Киеве и Минске. Усилиями Владимира Прокопцова в 2016 году в Ватикане состоялась выставка "Иконопись Беларуси XVII-XXI веков", а в 2019 году уникальные иконы будут демонстрироваться в Государственном музее Княжества Лихтенштейн.

Александр Лукашенко во время посещения Национального художественного музея, 2010 год

За заслуги перед искусством Владимир Прокопцов удостоен многочисленных наград, в том числе медали Франциска Скорины (2008). В 2006 году Владимиру Прокопцову присвоено звание почетного гражданина города Добруша за личный вклад в развитие музейного дела на своей малой родине. В 2012 году на первом национальном форуме "Музеи Беларуси" в Гродно Владимир Иванович был признан лучшим руководителем музея в Беларуси. В 2013 году ему присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь".

В Год малой родины Владимир Прокопцов организовал в родном Добруше три художественные выставки: первая открылась в феврале, вторая - в мае, а третья приурочена к юбилею художника в августе 2018 года.

Владимир Иванович Прокопцов является членом Белорусского союза художников, Белорусского союза литературно-художественных критиков, почетным членом Российской академии художеств, членом Белорусского комитета ІСОМ и ICOMOS, членом Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, членом подкомитета по присуждению государственных премий Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры, председателем Конфедерации творческих союзов Республики Беларусь.-0-