12 сентября, Ташкент /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Дни культуры Узбекистана планируют в ноябре провести в Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

По его словам, программа мероприятия пока не подготовлена, однако предварительные договоренности уже достигнуты.

Юрий Бондарь также рассказал, что во время официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан министерства культуры двух стран планируют подписать соглашение о сотрудничестве. Документ создает правовые основы для взаимодействия в этой сфере.

Дни культуры Беларуси в Узбекистане прошли в апреле этого года. В течение трех дней в Ташкенте можно было познакомиться с белорусским кино, посетить фотовыставку о белорусских традициях и концерты мастеров искусства.-0-