Договоренности о совместных проектах стали итогом работы международного симпозиума литераторов

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Договоренности о совместных проектах стали итогом работы IV Международного симпозиума литераторов "Писатель и время", сообщил сегодня на пресс-конференции в Минске главный редактор журнала "Неман" Алексей Черота, передает корреспондент БЕЛТА.

Такие мероприятия работают на имидж страны, многие гости подчеркивают, что подобных площадок, где писатели имеют возможность обсуждать общие волнующие вопросы, нет в других странах. "Нам по-хорошему завидуют и с радостью приезжают", - сказал Алексей Черота.

Результатом работы симпозиума стали заключенные договоры с конкретными организациями разных стран. Так, заключил договор о сотрудничестве издательский дом "Звязда" с Институтом литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан. Белорусские писатели договорились о сотрудничестве с сербским издательством, с журналом "Простор" из Казахстана, журналом "Памир" из Таджикистана и др.

Благодаря таким встречам решаются конкретные вопросы по публикации и популяризации белорусской литературы за рубежом, белорусские читатели получают возможность знакомиться с зарубежной литературой. К этой выставке, поскольку почетным гостем была Сербия, увидели свет специальные выпуски журналов "Неман", "Полымя", "Маладосць", газета "Літаратура і мастацтва", посвященные сербской литературе и культуре. А в Сербии опубликована большая подборка произведений белорусских авторов.

Кроме того, журнал "Полымя" провел переговоры с Союзом писателей Латвии об обмене литературными публикациями и переводами, налаживаются контакты не только с изданиями, но и самими авторами. Например, в нынешнем году на симпозиуме был представлен сборник произведений 19 белорусских поэтов на чеченском языке.

Помимо пленарного заседания, был организован круглый стол по вопросам развития литературных связей в Союзе писателей Беларуси, круглый стол, посвященный белорусско-российским связям писателей, семинар молодых переводчиков, семинар молодых литераторов.

Всего в симпозиуме приняли участие более 40 писателей, критиков, литературоведов, журналистов из 21 страны. В этом году в белорусскую столицу приехали впервые литераторы из Кыргызстана, Чувашии. Постоянными участниками мероприятия являются писатели из России, Украины, Латвии, Азербайджана. Программа мероприятий в течение трех дней предусматривала посещение музеев, участие в круглых столах, дискуссиях.

Организаторами симпозиума литераторов стали Министерство информации и Союз писателей Беларуси. Часть мероприятий организована во взаимодействии с Международным фондом гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ и при поддержке Постоянного комитета Союзного государства.-0-