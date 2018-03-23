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ДОСЬЕ: К 110-летию народного художника Беларуси Алексея Глебова

Культура 23.03.2018 | 09:29

В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения талантливого скульптора, народного художника Беларуси, лауреата Государственной премии Беларуси Алексея Константиновича Глебова.

Алексей Глебов принадлежит к плеяде художников, творческий путь которых начался во время формирования и становления белорусской скульптурной школы. Его произведения известны далеко за пределами республики.

Родился скульптор 24 марта 1908 года в деревне Зверовичи Смоленской области в семье сельского священника. В школьные годы увлекался рисованием, резьбой по дереву и лепкой. Рисовал древние курганы, домовых и лесовиков, старался красками передать живописность заливных лугов, красоту лесных пейзажей, маслом с натуры пробовал рисовать свое село.

В 1926 году Алексей Глебов поступил на живописное отделение Витебского художественного техникума, учился скульптуре у Михаила Аркадьевича Керзина. Класс профессора Керзина был по-настоящему "звездным". В нем учились Заир Азгур, Андрей Бембель и многие другие талантливые художники, но именно Алексей Глебов стал любимым учеником Михаила Керзина. Впоследствии Глебов признавался, что все лучшее у него, как у скульптора, от Керзина. Ему и его школе он был обязан своими удачами. От учителя Алексей Глебов усвоил непримиримость ко всяким явлениям формализма и натурализма. Во время учебы он начал участвовать в художественных выставках, был одним из организаторов в 1928 году Объединения молодежи Ассоциации художников революции в Витебске.

1930 год был для Алексея Глебова непростым. Из-за того, что он был сыном священника, Глебова исключили из техникума. По ходатайству Михаила Керзина Наркомпросвещения отменил несправедливое решение, но Глебов в техникум уже не вернулся. Больше никогда и ни в каком учебном заведении он не занимался.

Около года Алексей Глебов работал бутафором в Белорусском драматическом театре, а с 1931 по 1935 год - заведующим бутафорско-мебельного цеха в Московском художественном театре. В театре он много лепил и компоновал. Здесь он познакомился с Верой Мухиной, Сергеем Меркуровым, Иваном Шадром и другими мастерами советского искусства. В Москве он стремился лепить в свободное время, но масштабной и самостоятельной работы не было. Тогда Михаил Керзин, который не сомневался в таланте своего ученика, добился переезда Глебова в Минск.

И в первой же значительной самостоятельной работе молодого скульптора проявилась его творческая индивидуальность. Глебов создал для Дома правительства большой бюст Михаила Фрунзе и принял участие в работе над рельефом "Октябрь в Беларуси". Про эту работу Глебова исследователи писали: "Бюст М.В.Фрунзе, выполненный А.Глебовым, отличается более мягкой лирической трактовкой образа героя-революционера".

Знаменательным для Алексея Глебова оказался 1936 год. Все окончательно убедились, что отряд белорусских скульпторов пополнился яркой творческой индивидуальностью. Глебов победил в творческом соревновании с коллегами - в конкурсе на памятник в честь освобождения Беларуси от белополяков. Глебов долго и старательно работал над моделью памятника, но увидеть замысел осуществленным (памятник предназначался для Борисова) не удалось - помешала война.

Скульптор работал в Минске до 22 июня 1941 года. В первые дни войны он вместе с семьей эвакуировался в Саратовскую область и вскоре ушел на фронт, где был солдатом-пулеметчиком, участвовал в боях под Москвой, был ранен. После тяжелого ранения и лечения в госпитале был отозван командованием штаба партизанского движения в распоряжение штаба. Так Алексей Глебов опять вернулся к любимому делу. Работал над проектами памятников и портретами партизан, памятника генералу Льву Доватору, конной статуей князя Владимира Полоцкого.

Партизаны Беларуси. 1953 год
Партизаны Беларуси. 1953 год

После освобождения Минска Алексей Глебов вернулся в белорусскую столицу. Среди работ послевоенного периода широко известны его горельеф "Партизаны Беларуси" для монумента Победы в Минске, статуя русского физика Петра Николаевича Лебедева для Московского университета, многофигурная композиция "Встреча В.И.Ленина на Финляндском вокзале в апреле 1917". Плодотворно работал скульптор в жанре портрета. Им созданы портреты Якуба Коласа, Владимира Владомирского, Владимира Купревича, портретная группа "Максим Горький и Янка Купала", скульптурная композиция "Народный поэт БССР Янка Купала" и другие. Одновременно он трудился над рядом монументальных работ, станковыми произведениями, историческими композициями, бытовой лирикой и анималистикой.

Максим Горький и Янка Купала. 1947 год
Максим Горький и Янка Купала. 1947 год

Работы Глебова отличаются разнообразной манерой исполнения, основанной на динамике, экспрессии и мягкой моделировке, завершенностью композиционного решения, уверенным рисунком, пластически выразительными ракурсами. В своих произведениях Алексей Константинович стремился отразить национальные черты характера персонажей, передать их духовный мир. Его портретам характерна тонкая проработка деталей и эмоциональная выразительность.

Много лет работал Алексей Глебов над памятником, посвященным белорусскому первопечатнику Франциску Скорине. Еще в 1946 году он создал небольшую по размерам скульптуру первопечатника с глобусом в руках. Первому произведению художника не хватало монументальности и обобщения. В 1954 году скульптор вырезал из дерева новую статую Скорины, которая в 1955 году экспонировалась на Выставке достижений народного хозяйства в Москве. В 1967 году он создал модель проекта памятника Скорине для Полоцка. Скульптор мечтал увидеть свое произведение, отлитое из бронзы, на площади. Преждевременная смерть не позволила окончить эту работу, но бывшие ученики скульптора Игорь Глебов и Андрей Заспицкий завершили ее. За памятник Франциску Скорине в Полоцке Алексею Глебову в 1976 году (посмертно) была присуждена Государственная премия Беларуси.

Франциск Скорина. 1955 год
Франциск Скорина. 1955 год

Умер талантливый скульптор в 1968 году и был похоронен в Минске. За заслуги в области изобразительного искусства Алексею Глебову было присвоено почетное звание народного художника Беларуси. Он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени и медалями. Многие работы скульптора находятся в Национальном художественном музее Беларуси. Имя талантливого скульптора присвоено Минскому государственному художественному колледжу, а на доме, где он жил, установлена мемориальная доска.-0-

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