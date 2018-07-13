ДОСЬЕ: Летнему амфитеатру в Витебске - 30 лет

Летний амфитеатр - главная концертная площадка международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Его строительство началось в 1987 году для проведения Всесоюзного фестиваля польской песни. Летом 1988 года он принял на своей сцене первых исполнителей.

Возведение концертной площадки требовало согласования с партийным руководством. В ЦК КПСС планировали, что площадкой для фестиваля будет один из крупных концертных центров в Прибалтике. Однако для размещения комплекса именно в Витебске была веская причина - Витебск был городом-побратимом Зеленой Гуры в Польше, где с 1965 года проводился фестиваль советской песни.

Владимир Григорьев, бывший в то время первым секретарем Витебского обкома компартии Беларуси, обсудил тему проведения международного фестиваля в Витебске с секретарями ЦК КПСС Егором Лигачевым и Вадимом Медведевым, затем с послом СССР в Польше Владимиром Бровиковым, который в свою очередь согласовал данный вопрос с главой польского государства Войцехом Ярузельским. В итоге многосторонних организационных усилий удалось получить от всех ответственных лиц СССР и Польши одобрение этой идеи.

Владимир Викторович Григорьев

В те годы ЦК КПСС для экономии государственных средств не поддерживал строительство в СССР крупных развлекательных центров, поэтому Владимир Григорьев под свою ответственность привлек витебских проектировщиков, и стройка началась. В дальнейшем, когда фестиваль польско-советской песни вырос в "Славянский базар", Владимир Григорьев, работая уже в аппарате Союзного государства, а затем послом Республики Беларусь в Российской Федерации, продолжал оказывать поддержку развитию этого культурного проекта.

Площадка под строительство выбиралась очень тщательно, решили, что лучшим местом станет естественное углубление в овраге ручья, склоны которого будут защищать ее от городского шума. Кстати, в начале XX века на месте сегодняшнего Летнего амфитеатра находился цирк Лерри, изображенный на многих картинах учителя Марка Шагала - Юделя Пена. Время показало, что выбор места для строительств амфитеатра был удачным.

Концертный комплекс по проекту архитектора В.А.Бабашкина был построен в рекордно короткие сроки. Для организации фестиваля было закуплено уникальное музыкальное оборудование. Концертный комплекс был рассчитан на 5 тыс. гостей, двухъярусная сцена заняла 430 кв.м.

В 1988 и 1990 годах в амфитеатре прошли концерты двух Всесоюзных фестивалей польской песни.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проходит в Летнем амфитеатре с 1992 года. За прошедшие годы на его сцене побывали практически все известные исполнители стран СНГ.

II Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар". Витебск, июль 1993 года

Фестиваль "Славянский базар-97". Июль 1997 года

Здание амфитеатра реконструировалось в 1999 году, тогда был поднят на три метра средний ярус зрительного зала, деревянные сидения заменены пластмассовыми креслами, была оборудована гостевая ложа на 15 мест. В здании для артистов надстроили третий этаж. В 2001 году был надстроен еще один этаж, в котором разместили гримерные, и построено новое кафе для артистов.

Идут работы в Летнем амфитеатре. Июнь 2000 года

Летний амфитеатр. Июль 2001 года

В 2002 году на открытии десятого "Славянского базара в Витебске" присутствовали президенты России, Украины и Беларуси. С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал День Союзного государства Беларуси и России.

В 2006 году началась новая масштабная реконструкция амфитеатра. Главным архитектором проекта реконструкции был Александр Зафатаев. В результате количество зрительных мест было увеличено до 6200 и сооружена крыша над зрительным залом. Крыша представляет собой ажурную металлическую конструкцию, покрытую поликарбонатом, она возвышается на высоте 25 м над зрительным залом. На крыше находится 10 тыс. светодиодов, которые создают уникальные картинки. Купол длиной 120 м держится на двух сваях, при этом крыша может выдержать и обильный снегопад, и ливень. Аналогов ей нет в мире. В результате реконструкции были установлены новые удобные места для зрителей, два больших экрана, комфортабельные гримерные для артистов, кабинеты для технического персонала, обновлено звуковое и световое оборудование ведущих компаний из Германии, Франции, Италии, США, разработанное специально для Летнего амфитеатра. К июлю 2007 года реконструкция была завершена.

Идет реконструкция амфитеатра. Май 2007 года

Летний амфитеатр в Витебске. Июль 2007 года

Сегодня Летний амфитеатр в своей основе имеет три составляющие части: трибуны, часть которых располагается по склону оврага, артистический четырехэтажный блок со сценой и крышу над трибунами.

Летний амфитеатр в Витебске в дни "Славянского базара - 2018"

Рядом с амфитеатром в 2009 году была открыта Аллея лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Летний амфитеатр в Витебске по праву считается одной из самых известных и престижных площадок СНГ. Все начинающие артисты мечтают попасть сюда, поскольку выступление здесь - это яркий старт карьеры для молодого исполнителя.-0-