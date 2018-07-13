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ДОСЬЕ: Летнему амфитеатру в Витебске - 30 лет

Культура 13.07.2018 | 11:24
Фестивальный Витебск - 2018
Фестивальный Витебск - 2018
Славянский базар в Витебске-2018 Новости темы Славянский базар в Витебске-2018
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Летний амфитеатр - главная концертная площадка международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Его строительство началось в 1987 году для проведения Всесоюзного фестиваля польской песни. Летом 1988 года он принял на своей сцене первых исполнителей.

Возведение концертной площадки требовало согласования с партийным руководством. В ЦК КПСС планировали, что площадкой для фестиваля будет один из крупных концертных центров в Прибалтике. Однако для размещения комплекса именно в Витебске была веская причина - Витебск был городом-побратимом Зеленой Гуры в Польше, где с 1965 года проводился фестиваль советской песни.

Владимир Григорьев, бывший в то время первым секретарем Витебского обкома компартии Беларуси, обсудил тему проведения международного фестиваля в Витебске с секретарями ЦК КПСС Егором Лигачевым и Вадимом Медведевым, затем с послом СССР в Польше Владимиром Бровиковым, который в свою очередь согласовал данный вопрос с главой польского государства Войцехом Ярузельским. В итоге многосторонних организационных усилий удалось получить от всех ответственных лиц СССР и Польши одобрение этой идеи.

Владимир Викторович Григорьев
Владимир Викторович Григорьев

В те годы ЦК КПСС для экономии государственных средств не поддерживал строительство в СССР крупных развлекательных центров, поэтому Владимир Григорьев под свою ответственность привлек витебских проектировщиков, и стройка началась. В дальнейшем, когда фестиваль польско-советской песни вырос в "Славянский базар", Владимир Григорьев, работая уже в аппарате Союзного государства, а затем послом Республики Беларусь в Российской Федерации, продолжал оказывать поддержку развитию этого культурного проекта.

Площадка под строительство выбиралась очень тщательно, решили, что лучшим местом станет естественное углубление в овраге ручья, склоны которого будут защищать ее от городского шума. Кстати, в начале XX века на месте сегодняшнего Летнего амфитеатра находился цирк Лерри, изображенный на многих картинах учителя Марка Шагала - Юделя Пена. Время показало, что выбор места для строительств амфитеатра был удачным.

Концертный комплекс по проекту архитектора В.А.Бабашкина был построен в рекордно короткие сроки. Для организации фестиваля было закуплено уникальное музыкальное оборудование. Концертный комплекс был рассчитан на 5 тыс. гостей, двухъярусная сцена заняла 430 кв.м.

В 1988 и 1990 годах в амфитеатре прошли концерты двух Всесоюзных фестивалей польской песни.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проходит в Летнем амфитеатре с 1992 года. За прошедшие годы на его сцене побывали практически все известные исполнители стран СНГ.

II Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар". Витебск, июль 1993 года
II Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар". Витебск, июль 1993 года

Фестиваль "Славянский базар-97". Июль 1997 года
Фестиваль "Славянский базар-97". Июль 1997 года

Здание амфитеатра реконструировалось в 1999 году, тогда был поднят на три метра средний ярус зрительного зала, деревянные сидения заменены пластмассовыми креслами, была оборудована гостевая ложа на 15 мест. В здании для артистов надстроили третий этаж. В 2001 году был надстроен еще один этаж, в котором разместили гримерные, и построено новое кафе для артистов.

Идут работы в Летнем амфитеатре. Июнь 2000 года
Идут работы в Летнем амфитеатре. Июнь 2000 года

Летний амфитеатр. Июль 2001 года
Летний амфитеатр. Июль 2001 года

В 2002 году на открытии десятого "Славянского базара в Витебске" присутствовали президенты России, Украины и Беларуси. С 2003 года неотъемлемой частью фестиваля стал День Союзного государства Беларуси и России.

В 2006 году началась новая масштабная реконструкция амфитеатра. Главным архитектором проекта реконструкции был Александр Зафатаев. В результате количество зрительных мест было увеличено до 6200 и сооружена крыша над зрительным залом. Крыша представляет собой ажурную металлическую конструкцию, покрытую поликарбонатом, она возвышается на высоте 25 м над зрительным залом. На крыше находится 10 тыс. светодиодов, которые создают уникальные картинки. Купол длиной 120 м держится на двух сваях, при этом крыша может выдержать и обильный снегопад, и ливень. Аналогов ей нет в мире. В результате реконструкции были установлены новые удобные места для зрителей, два больших экрана, комфортабельные гримерные для артистов, кабинеты для технического персонала, обновлено звуковое и световое оборудование ведущих компаний из Германии, Франции, Италии, США, разработанное специально для Летнего амфитеатра. К июлю 2007 года реконструкция была завершена.

Идет реконструкция амфитеатра. Май 2007 года
Идет реконструкция амфитеатра. Май 2007 года

Летний амфитеатр в Витебске. Июль 2007 года
Летний амфитеатр в Витебске. Июль 2007 года

Сегодня Летний амфитеатр в своей основе имеет три составляющие части: трибуны, часть которых располагается по склону оврага, артистический четырехэтажный блок со сценой и крышу над трибунами.

Летний амфитеатр в Витебске в дни "Славянского базара - 2018"
Летний амфитеатр в Витебске в дни "Славянского базара - 2018"

Рядом с амфитеатром в 2009 году была открыта Аллея лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

Летний амфитеатр в Витебске по праву считается одной из самых известных и престижных площадок СНГ. Все начинающие артисты мечтают попасть сюда, поскольку выступление здесь - это яркий старт карьеры для молодого исполнителя.-0-

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Теги
Витебск, досье, Славянский базар, фестиваль
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