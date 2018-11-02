ДОСЬЕ: XXV Минский международный кинофестиваль "Лістапад"

XXV Минский международный кинофестиваль "Лiстапад" пройдет в белорусской столице с 2 по 9 ноября под слоганом "Познавая белый свет" и будет посвящен известному режиссеру Кире Муратовой. Основными площадками форума в этом году станут кинотеатры "Центральный", "Мир", "Пионер", "Москва", "Беларусь", Falcon Club Бутик Кино и Музей истории белорусского кино.

Первый фестиваль "Лiстапад" состоялся в 1994 году и был призван объединять лучшие картины, созданные на постсоветском пространстве. Поэтому он дебютировал под названием "Фестиваль постсоветского кино "Лiстапад". В первых форумах принимали участие фильмы из России, Украины, Казахстана, Азербайджана. Со временем кинофестиваль расширился, завоевал авторитет, а в 2003 году официально приобрел статус международного. Тогда в Минске были представлены картины из Польши, России, Сербии, Болгарии, Чехии, США, Ирана, Китая и Японии.

Народные артисты СССР Р.Янковский и Е.Матвеев на открытии кинофестиваля "Лістапад-1998"

Свой вердикт на конкурсе изначально выносили три жюри: кинематографистов, журналистов и зрителей. Самую высокую оценку у кинематографистов и зрителей в 1994 году получил фильм "Анна. С 6 до 18" Никиты Михалкова. Журналисты отдали предпочтение "Кооперативу "Политбюро" Михаила Пташука. За неделю фестивальные фильмы посмотрели более 20 тыс. зрителей в кинотеатрах "Октябрь" и "Центральный".

В 1996 году было принято решение сделать главной наградой кинофестиваля приз зрительских симпатий. До этого все три награды (кинематографистов, журналистов и зрителей) были равноправными. С 2010 года победителя определяет профессиональное жюри, а не зрители.

В 2001 году торжественное открытие "Лiстапада" впервые прошло на главной концертной площадке страны - во Дворце Республики, что впоследствии стало доброй традицией. В 2009 году на открытие и закрытие фестиваля впервые продавались билеты.

В разные годы гостями Минского кинофестиваля становились такие звезды мирового кинематографа, как Фанни Ардан, Клер Дени, Андрей Звягинцев, Эмир Кустурица, Кшиштоф Занусси, Брийанте Мендоса, Дени Коте, Сергей Лозница и другие. Каждый год ММКФ "Лістапад" принимает около 40 тыс. зрителей.

Торжественное открытие Х Минского международного кинофестиваля "Лістапад" в 2003 году

В конкурсах "Лістапада" ежегодно участвует около 150 фильмов из более чем 50 стран, внеконкурсные программы включают наиболее знаковые игровые и документальные картины года, отмеченные призами важнейших международных кинофестивалей. В числе прочих формируется национальный конкурс, который передает образ современного белорусского кино.

С 2014 года на фестивале проходит специальный конкурс для белорусских фильммейкеров, которые живут и работают не только в Беларуси, но и в других странах мира.

Фильмами-победителями форума и обладателями Гран-при "Золото "Лістапада" не единожды становились ленты российского производства, что говорит о близости по духу российской киношколы белорусскому зрителю. При этом три раза (в 1999, 2005 и 2008 годах) главный приз зрительских симпатий доставался картинам российского режиссера Станислава Говорухина. Кроме того, Говорухин был одним из сценаристов фильма "Русский бунт", который назвали лучшим в 2000 году.

В программе кинофестиваля всегда есть картины, которые либо поставлены белорусскими режиссерами с участием известных российских артистов, либо являются фильмами совместного производства.

Режиссер, актер и сценарист Станислав Говорухин

Гран-при "Золото "Лістапада" за последние годы получили фильмы:

1999 год - криминальная драма "Ворошиловский стрелок", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2000 год - исторический фильм "Русский бунт", снятый по произведениям А.С.Пушкина "Капитанская дочка" и "История Пугачева", режиссер Александр Прошкин (Россия);

2001 год - рождественская сказка "Приходи на меня посмотреть" Олега Янковского и Михаила Аграновича по мотивам пьесы Надежды Птушкиной (Россия);

2002 год - смешная и трогательная притча "Кукушка", режиссер Александр Рогожкин (Россия). Фильм получил Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2003 год - драма "Возвращение", режиссер Андрей Звягинцев (Россия). Картина также получила Приз жюри кинопрессы и Приз Президента Республики Беларусь "За гуманизм и духовность в кино";

2004 год - мелодрама "Водитель для Веры", режиссер Павел Чухрай (Россия - Украина);

2005 год - мелодрама "Не хлебом единым", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2006 год - мелодрама "Мне не больно", режиссер Алексей Балабанов (Россия);

2007 год - дебютная картина режиссера Хенкеля фон Доннерсмарка "Жизнь других" (Германия);

2008 год - приключенческий фильм "Пассажирка", режиссер Станислав Говорухин (Россия);

2009 год - драма "Мир огромен, и спасение прячется за углом", режиссер Стефан Командаров (совместное производство Болгарии, Германии, Словении и Венгрии);

2010 год - драма "Счастье мое", украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (международный проект, над которым трудились кинематографисты из Германии, Голландии, Украины, Беларуси, Польши, Румынии, России);

2011 год - драма "Охотник", российский режиссер Бакур Бакурадзе (Россия);

2012 год - военная драма "В тумане", снятая по мотивам повести Василя Быкова, украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница (над фильмом трудились кинематографисты из Германии, России, Беларуси, Латвии, Нидерландов);

2013 год - драма "Ида", посвященная теме оккупации Польши в годы Второй мировой войны, режиссер Павел Павликовский (совместное производство Польши и Дании);

2014 год - криминальная драма "Племя", режиссер Мирослав Слабошпицкий (Украина);

2015 год - драма "Урок", режиссеры Кристина Грозева и Петер Вылчанов (совместное производство Болгарии и Греции);

2016 год - драма "Лили Лейн" ("Лилиевая тропа"), режиссер Бенедек (Бенс) Флигауф (производство Венгрии, Германии и Франции);

2017 год - фильм-сказка для взрослых "Ноябрь", режиссер Райнер Сарнет (производство Эстонии, Нидерландов, Польши).

Серебро "Лістапада" в 2005 году получила Кира Муратова за фильм "Настройщик"

Юбилейный кинофестиваль "Лістапад" будет посвящен известному режиссеру и одному из любимых авторов кинофестиваля Кире Муратовой.

Кинолента "Познавая белый свет" Киры Муратовой является одним из тех фильмов советской эпохи, которые не устаревают, а наоборот, с каждым годом воздействуют все сильнее. "Кино Киры Муратовой - это новация, актуальность и вечные темы, - отметил программный директор фестиваля Игорь Сукманов. - Именно на такое кино, которое говорит о близком на языке высокого искусства, "Лістапад" хотел бы равняться при формировании своих программ".

"Увлеченья", "Чеховские мотивы", "Настройщик", "Мелодия для шарманки" - фильмы Киры Муратовой сопутствуют всей 25-летней истории Минского МКФ. Более того, в последние годы режиссер отказывалась от поездок на многие фестивали, но Минск стал счастливым исключением - здесь в 2013 году она представила свою картину "Вечное возвращение".

В этом году в фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран. Впервые во время "Лiстапада" будут показаны фильмы из ЮАР и Кении. В основной конкурс игрового кино войдут 12 фильмов, документалистику представят 13 картин. Зрителей ожидают 11 дебютных работ во время конкурса "Молодость на марше". Кроме того, по традиции пройдут внеконкурсные показы. Откроет юбилейный фестиваль лента польского режиссера Павла Павликовского "Холодная война". К слову, предыдущая работа режиссера - оскароносная "Ида" - в 2013 году была удостоена сразу двух главных наград "Лістапада".

Гран-при "Золото "Лiстапада" удостоена картина Павла Павликовского "Ида" (Польша-Дания) в 2013 году

Зрители 25-го кинофестиваля "Лістапад" также увидят белорусскую премьеру картины "Дом, который построил Джек" скандально известного датского режиссера и сценариста Ларса фон Триера. Фильм, впервые представленный в Каннах, будет показан в секции "Мастер-класс", призванной знакомить белорусскую публику с новейшими работами лучших режиссеров современности.

Внеконкурсная документальная программа Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" этого года включает фильмы с яркой фестивальной историей.

Зрителям представят ливанский фильм "Качели", изящную итальянскую ленту "Созыв", фильм Сергея Лозницы "День Победы", который был показан на всех крупнейших кинофестивалях. В этом году гости познакомятся и с режиссером Аленой ван дер Хорст, которая сняла трогательный фильм о российской глубинке "Любовь - это картошка". Также зрителям будет представлена британская картина на актуальную тему "Еще одна новость", в центре внимания которой не только проблема беженцев в Европе, но и то, как к ее освещению относятся журналисты с точки зрения психологического переживания драм и трагедий.

Определена и внеконкурсная программа игрового кино. Традиционно в секцию "Львы, медведи, пальмовые ветви" вошли участники и призеры престижных кинофестивалей.

Гран-при "Золото "Лiстапада-2017" за лучший фильм получил фильм "Ноябрь" (Эстония, Нидерланды, Польша). Режиссер фильма Райнер Сарнет

Свои новые ленты в программах XXV Минского международного кинофестиваля "Лістапад" представит Национальная киностудия "Беларусьфильм". В частности, основной конкурс документального кино откроет неигровой фильм Виктора Аслюка "Белорусская Атлантида". Внеконкурсная картина "Правила геймера" Игоря Четверикова даст старт конкурсу фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік". Альманах дебютных работ молодых авторов "Война. Остаться человеком" вошел в число игровых картин национального конкурса. К слову, в альманах включены фильмы Митрия Семенова-Алейникова, Игоря Васильева, Екатерины Тарасовой, Дмитрия Федоровича. В программе анимационных фильмов национального конкурса также представят пять белорусских работ, четыре из которых созданы на киностудии "Беларусьфильм". Это "Волчишко" Игоря Волчека, "Лагодны воўк" Натальи Дарвиной, "Азбука опасностей" Татьяны Кублицкой, "У Палессі на балоце", над которой работали Роман Бурмаков, Руслан Синкевич, Светлана Котлярова и Марта Геращенко.

Во внеконкурсной программе документального кино зрители познакомятся с неигровыми лентами белорусских режиссеров разных лет, которые объединены в программу "Золотой юбилей "Летописи" - студии документального кино "Беларусьфильма". В ней продемонстрируют фильмы "Во все дни" Михаила Ждановского, "Гуд бай, СССР" Аркадия Рудермана, "Заведенка" Галины Адамович, "Круг" Сергея Петровского, "Мы живем на краю" Виктора Аслюка и "Обитатели", который снял Артавазд Пелешян.

В конкурсе фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" в этом году примут участие шесть картин. Это фильмы, представляющие такие страны, как Италия, Казахстан, Кения, Китай, Сербия и Эстония. Показы фильмов "Лiстападзiка" пройдут с 3 по 6 ноября, а конкурс - с 3 по 5 ноября.

Во время открытия "Лiстападзiка-2012"

В рамках кинофестиваля в четвертый раз откроется индустриальная платформа ММКФ "Лістапад" Bel:Cinema. Мероприятия платформы направлены на общение профессионалов сферы кино, обмен опытом, разработку способов взаимодействия кинематографистов и продюсеров с учетом специфики региона. На индустриальной платформе "Лістапада" также пройдет День виртуальной реальности. В этом году эксперты из Германии, России и Беларуси расскажут, как эффективно применить виртуальную реальность в кинематографе, анимации и сторителлинге.

В этом году к кинофестивалю "Лістапад" присоединится новая площадка - Минский планетарий, который 2-4 ноября организует первый Минский международный фестиваль полнокупольных фильмов (MIFF), который продемонстрирует современные достижения и технологии сферического кино. В программе фестиваля - научно-популярные, документальные, анимационные и короткометражные фильмы. За три дня Минский планетарий покажет более 25 полнокупольных фильмов из Беларуси, Великобритании, Германии, Греции, Испании, Канады, Китая, Польши, России, США, Украины, Франции, Чехии и Японии.

Фестиваль "Лістапад" аккредитован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF) как конкурсный фестиваль фильмов стран Балтии, Центральной Азии, Центральной и Восточной Европы. С прошлого года на фестивале вручается в том числе приз Международной федерации кинокритиков (FIPRESCI). Таким образом, "Лістапад" входит в список самых престижных кинофорумов, в числе которых - всемирно известные Берлинский, Венецианский, Варшавский.

Учредители ММКФ - Министерство культуры Беларуси и Минский городской исполнительный комитет. Организатор "Лістапада" - Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральным партнером выступает банковская платежная карта "Шчодрая" Mastercard. Официальные партнеры - "Киновидеопрокат" Мингорисполкома, Falcon Club Бутик Кино, авиакомпания "Белавиа", "Белтелеком", официальный билетный оператор "Байкард". Фестиваль проходит при поддержке Белтелерадиокомпании, Национальной киностудии "Беларусьфильм" и рекламного агентства "Форте".-0-