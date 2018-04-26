Двухметровый букварь украсил вернисаж в Национальной библиотеке Беларуси

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятный знак - двухметровый объемный "Букварь" - открыт сегодня на международной выставке "Буквари народов мира" в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Этот главный символ юбилейных событий - 400-летия издания белорусами первого в мире "Букваря" - воплощает весомость и ценность уникального издания, которое закладывает основы культуры и является началом пути освоения знаний.

Как отметил на церемонии открытия вернисажа директор НББ Роман Мотульский, буквари позволяют получить представление, насколько велик мир и как много людей учатся говорить на родном языке, любить и чествовать его. "Тема букваря вечная. Ведь во все времена люди будут учиться, учиться родному языку и получать первые знания о разных сферах жизни", - сказал Роман Мотульский.

Основу выставки составила уникальная частная коллекция букварей и азбук латвийского педагога, автора букварей и книг о народах мира и их языках, коллекционера Юриса Цыбульса. Коллекция, которая насчитывает более 10 тыс. изданий более чем на 1 тыс. языков, - крупнейшая в мире.

Часть экспозиции - буквари XVI-ХХI веков из фондов НББ. Их уже имели возможность увидеть посетители и ранее, ведь месяц назад библиотека презентовала свой выставочный проект "Белорусский букварь: 400 лет истории".

Всего же в экспозиции международного проекта "Буквари народов мира" представлено около 1 тыс. 400 букварей на 587 языках. Это книги из Европы, Азии, Америки, Африки, Австралии и Океании.

Посетить выставку, которая будет работать в Музее книги до сентября, могут все желающие - по читательскому билету НББ либо по билету разового посещения.

Выставка организована при участии посольства Латвии в Беларуси, посольства Беларуси в Латвии, проекта мобильности Европейского союза MOST.-0-