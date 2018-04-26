Джордж Мартин объявил о выходе новой книги осенью 2018 года

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Писатель Джордж Мартин порадовал своих поклонников тем, что в 2018 году выйдет его новая книга "Огонь и кровь", посвященная истории дома Таргариенов. Об этом пишут СМИ.
Отмечается, что новинка появится на прилавках книжных магазинов с 20 ноября 2018 года.
Произведение принадлежит жанру альтернативной истории. Как уточнил писатель на своем сайте: "В книге описана история династии от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III Драгоньей погибели - с их женами, войнами, братьями и сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и разными другими вещами".
Следующей книгой Джорджа Мартина должна стать "Ветры зимы" - 6-я часть серии книг "Песни льда и пламени". Именно этот цикл стал основой сюжета знаменитого сериала "Игра престолов".-0-
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