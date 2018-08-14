Эксклюзивные фото представлены на выставке БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" в Гродно

14 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Фотовыставка Белорусского телеграфного агентства "Імгненні стагоддзя" открылась сегодня в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Разместилась экспозиция в одном из залов Гродненского историко-археологического музея в Старом замке. Представлено более 100 снимков, посвященных истории Беларуси с 1918 года и по нынешнее время. В Гродно выставка дополнена не экспонировавшимися ранее архивными кадрами из истории региона. Снимки фотокорреспондентов помогают посетителям окунуться в атмосферу яркого Фестиваля национальных культур, познакомиться с его гостями и участниками. Часть экспозиции посвящена мероприятиям, проходившим в разное время на Августовском канале.

"На выставке представлены и другие эксклюзивные снимки, рассказывающие о разных этапах белорусской истории. Впрочем, в центре внимания прежде всего - живой человек, со всеми чувствами, эмоциями, увлечениями", - сказал заместитель генерального директора БЕЛТА по идеологической работе Сергей Адерихо. Он подчеркнул, что фотографии позволяют в прямом смысле дотронуться до прошлого, увидеть или даже заново пережить то или иное событие. И едва ли не все значимые вехи в истории страны отражены на фото БЕЛТА: в архивах агентства хранится более 300 тыс. негативов от начала столетия и до нынешних дней.

"Эти фотографии вызывают эмоции. Некоторые из них позволяют окунуться в прошлое, вспомнить детство или молодость, другие - задуматься", - отметил начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома Александр Версоцкий. Экспозиция еще раз подтверждает, что Беларусь - это страна со своей историей, весомыми достижениями, интересными людьми.

Снимки, на которых запечатлены самые разные события, составили удивительно яркий и выразительный портрет Беларуси и белорусов. Экспозиция рассказывает о непростой судьбе страны в годы Великой Отечественной войны, восстановлении республики из руин, событиях международного значения. На фото также представлены основные спортивные, культурные, промышленные объекты.

Юбилейная фотовыставка БЕЛТА "Імгненні стагоддзя" продлится в Гродно до 21 августа. Она начала путешествие по Беларуси 19 июня и прошла уже в Бресте, Минске и Витебске. До конца года с экспозицией ознакомятся во всех областных центрах.-0-

Фото Леонида Щеглова