Эрмитаж запустил онлайн-экскурсии

Один из самых известных музеев мира и признанный экспертами одним из самых лучших – Эрмитаж в Санкт-Петербурге – запускает онлайн-экскурсии в социальной сети "Вконтакте". Теперь для того, чтоб познакомиться с шедеврами Эрмитажа, не обязательно ехать в город над Невой.

Как сообщают информагентства, первая трансляция уже состоялась – она была посвящена выставке "Илья и Эмилия Кабаковы. В будущее возьмут не всех". Зрители смогли не только побывать на экскурсии, но и понаблюдать за приготовлениями к выставке, а также увидеть инсталляции еще до того, как они станут доступны посетителям.

Прямые трансляции будут показывать приготовления к выставкам, а сами выставки будут транслироваться не реже одного раза в месяц.