5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский журнал Esquire составил топ-25 лучших фильмов о школе за всю историю кинематографа.

На первом месте оказался фильм "Клуб "Завтрак" (1985 г.) режиссера Джона Хьюза. В центре картины история пяти подростков, наказанных за проступки. Они вынуждены приехать в школу в выходной день и написать сочинение на тему "Кем вы себя представляете?". Главные роли исполнили Эмилио Эстевес, Молли Рингуолд, Джадд Нельсон, Энтони Майкл Холл, Элли Шиди.

Второе место занял фильм Ричарда Линклейтера "Под кайфом и в смятении" (1993 г.). Кино рассказывает о школе 70-х годов, ее новоиспеченных выпускниках и проводах детства. В ролях: Джейсон Лондон, Уайли Уиггинс, Милла Йовович, Мэттью МакКонахи, Бен Аффлек.

На третьем месте расположился фильм "Беспечные времена в "Риджмонт Хай" (1982 г.) Эми Хекерлинга. Комедия о типичных подростковых проблемах и группе девушек и юношей, обучающихся в школе Риджмонт Хай. В фильме снимались Шон Пенн, Дженнифер Джейсон Ли, Роберт Романус, Джадж Райнхолд, Фиби Кейтс.

Четвертую строчку рейтинга занял фильм Александра Пэйна "Выскочка" (1999 г.). В 2000 году картина получила "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. История о школьной ученице Трейси Флик, которая твердо решила стать президентом школьного совета, и ее учителе Джиме МакАлистере, пытающемся ей в этом помешать. В главных ролях: Мэттью Бродерик, Риз Уизерспун, Крис Клейн, Марк Харелик.

На пятом месте расположился фильм "Бестолковые" (1995 г.) Эми Хекерлинга. Эта американская комедия основана на романе Джейн Остин "Эмма" и рассказывает о популярной богатой школьнице, которая решила свести двух своих учителей. В ролях: Алисия Сильверстоун, Стейси Дэш, Бриттани Мерфи, Пол Радд, Дональд Фэйсон, Джерами Систо.

Также в десятку лучших фильмов вошли: "Выходной день Ферриса Бьюллера" (1986 г.), "Учителю, с любовью" (1967 г.), "Дрянные девчонки" (2004 г.), "Баскетбольные мечты" (1994 г.) и "Бунтарь без причины" (1955 г.). Замыкает топ-25 лучших фильмов вышедшая в 2007 г. картина "SuperПерцы".-0-