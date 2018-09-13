13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль), сообщается на сайте конкурса.
"Полуфиналы пройдут в Тель-Авиве 14 и 16 мая, а большой финал состоится 18 мая", - говорится в сообщении.
В 2018 году победительницей "Евровидения" стала израильская певица Нетта Барзилай.-0-
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