13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный песенный конкурс "Евровидение-2019" пройдет 14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве (Израиль), сообщается на сайте конкурса.

"Полуфиналы пройдут в Тель-Авиве 14 и 16 мая, а большой финал состоится 18 мая", - говорится в сообщении.

В 2018 году победительницей "Евровидения" стала израильская певица Нетта Барзилай.-0-