Фанаты "Евровидения" назвали песню ALEKSEEVа самой романтичной

7 мая, Лиссабон /Корр. БЕЛТА/. Фанаты "Евровидения" назвали песню ALEKSEEVа на конкурсе самой романтичной, а номер - впечатляющим, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители пиар-менеджмента артиста.

В многочисленных комментариях пользователи интернета по итогам первой генеральной репетиции первого полуфинала, которую 7 мая могли посетить журналисты и фанаты конкурса, обсуждают постановку ALEKSEEVа и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения. Важным элементом номера является роза - символ любви, страсти, увлечения. Танцовщица исполняет аллегорический образ чувств. Но больше всего зрителей впечатлил финал номера - "проросшие" на спине артиста розы, как символ души, пропитанной любовью.

При этом постановка в окончательном варианте будет представлена только на концерте первого полуфинала 8 мая, отметили представители артиста. Визуализация перформанса принадлежит известному режиссеру-постановщику Олегу Боднарчуку, который является продюсером ALEKSEEVа. "Артист и идея - главные технологии номера "Forever". Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят нужные коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы", - подчеркнул он.

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24", а также официальный сайт Белтелерадиокомпании tvr.by.-0-