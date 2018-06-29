Фестиваль авторской рок-музыки проведут 30 июня-2 июля в Браславе

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На фестиваль авторской рок-музыки "Магутны Фэст 2018" в Браслав с 30 июня по 2 июля съедутся около 2 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Три летних дня на пляже города состоится второй open-air фестиваль "Магутны Фэст". Форум открыт как для начинающих коллективов, так и для мэтров рок-сцены. Его цель - собрать в одном месте лучших представителей авторской рок-музыки. "За фестивальные дни зрители услышат почти 30 групп, исполняющих собственные песни. Большинство из них белорусские музыканты, но приедут два коллектива из России, а специальным гостем станет итальянская Anthropos", - рассказали организаторы.

Во время фестиваля меломаны смогут не только насладиться живой музыкой, но и отдохнуть на пляже, попробовать себя в вейкбоардинге, прокатиться на моторных лодках. Будут работать фудкорты, а участники клуба регби "Уния" проведут мастер-класс по этому виду спорта.

По сравнению с прошлым годом запланировано больше развлекательных площадок, интерактивных мероприятий и конкурсов, которые поднимут настроение перед началом концертной части. Дневная программа понравится и любителям активного отдыха, и желающим расширить свой музыкальный кругозор. Не разочарует она и тех, кто вообще не собирается спать и с утра будет готов на рок-н-ролльный отрыв.

Участники фестиваля смогут разместиться не только под крышей дома или гостиницы, но и установить палатки около сцены. Кроме того, в течение трех дней у гостей форума будет возможность познакомиться с историей и природой Браславского края, посмотреть местные достопримечательности.

Организатором форума выступила студия звукозаписи "9" при поддержке одного из браславских кафе.-0-