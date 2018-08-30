Фестиваль Юрия Башмета откроется 10 октября в Белгосфилармонии

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XIII Международный фестиваль Юрия Башмета откроется 10 октября в Белорусской государственной филармонии, сообщили БЕЛТА в дирекции форума.

На концерте открытия XIII Международного фестиваля Юрия Башмета выступят обладатели премии "Грэмми" камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением народного артиста СССР и России Юрия Башмета. Солисты вечера - скрипач Вадим Репин, альтист Юрий Башмет и пианист Ростислав Кример.

Выдающийся музыкант Вадим Репин выступит на уникальной скрипке Страдивари Rode 1733 года. Это одна из самых дорогих скрипок мира, стоимостью в миллионы долларов. У инструмента с удивительной историей по-настоящему уникальный звук, и особенно интересно услышать его в исполнении совершенного музыканта.

В день открытия фестиваля состоится и мировая премьера концерта для альта и фортепиано с оркестром, посвященная Юрию Башмету и Ростиславу Кримеру, которая будет впервые исполнена именно на фестивале самими главными героями. Произведение называется "Ландшафты исчезающей памяти (Мастера Арнольта Шлика)", а написано оно белорусским композитором Валерием Вороновым. Юрий Башмет в этот вечер также продирижирует знаменитые произведения Бетховена и Шуберта в переложении для струнного оркестра величайшего симфониста Густава Малера. Quartetto serioso фа минор соч. 95 и "Смерть и девушка".

Как уже сообщалось, 12 октября в Большом зале Дворца Республики будет представлена музыкально-театральная постановка с участием в главных ролях Владимира Познера, Андрея Макаревича, Дмитрия Ситковецкого и других.

XIII Международный фестиваль Юрия Башмета будет проводиться в Минске с 7 по 20 октября. По приглашению художественного руководителя фестиваля Ростислава Кримера в лучших залах белорусской столицы выступят блистательные музыканты из разных стран мира. Кроме концертов звезд классической музыки и обладателей премии "Грэмми", как всегда, состоятся мировые премьеры и проекты в необычном формате.

Международный фестиваль Юрия Башмета проходит в соответствии с постановлением Совета Министров Беларуси при поддержке Министерства культуры и Мингорисполкома.-0-