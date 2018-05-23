Фестиваль Viva Braslav соберет команду известных исполнителей и ди-джеев 3-4 августа

23 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Фестиваль Viva Braslav Open Air 2018 пройдет 3-4 августа, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Масштабный спортивно-музыкальный open-air в этом году впервые будет состоять из двух полноценных дней с работой главной сцены и всей площадки. Поп-направление фестиваля (вечернюю программу) представят 16 артистов, в том числе три ярких хедлайнера - Иван Дорн, представитель Беларуси на Евровидении Alekseev и Бьянка. Приятным бонусом станут белорусские электронщики Intelligency. Ночная программа фестиваля посвящена EDM-музыке. Здесь организаторы выделили Dannic (Нидерланды), который не первый год входит в мировой топ-100 ди-джеев по версии DJ Mag. Также на главной сцене выступят Stadiumx (Венгрия) и Arston (Беларусь). Ночную программу на главной сцене будет сопровождать пиротехническое и лазерное шоу.

Ранее было объявлено об участии в фестивале группы "Мальбэк и Сюзанна" (Россия), поп-певца Артема Пивоварова (Украина), рэпера Скруджи (Россия), группы Сергея Бобунца с хитами "Смысловых галлюцинаций" (Россия), групп Nizkiz и Nuteki (Беларусь). В EDM-программе примут участие Jay Hardway (Нидерланды), CMC$ (Нидерланды) и Kill the Buzz (Нидерланды). Полный лайн-ап объявят летом.

Viva Braslav Open Air проводится с 2012 года. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тыс. зрителей.-0-