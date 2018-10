Фидан Гусейнова c песней "I Wanna Be Like You" представит Азербайджан на детском "Евровидении-2018"

На официальном сайте детского песенного конкурса "Евровидение" презентована песня, с которой представительница Азербайджана Фидан Гусейнова представит страну на конкурсе в этом году, сообщает Trend .

На сайте представлен видеоклип на конкурсную песню, которая называется "I Wanna Be Like You". Композиция звучит на двух языках - азербайджанском и английском.

Кандидатура представительницы Азербайджана в этом году была утверждена в ходе внутреннего отбора Общественного телевидения Азербайджана, который является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

"Когда я узнала, что буду представлять Азербайджан на конкурсе, то очень обрадовалась. Уверена, что достойно представлю нашу страну и смогу победить. Считаю, что для успеха на конкурсе надо много репетировать, усиленно готовиться и, наверное, очень сильно хотеть победить", - сказала ранее Trend представительница Азербайджана.

Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокала среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior. Кроме того, на концерте в Баку она пела дуэтом вместе со всемирно известной певицей Ларой Фабиан.

Международный детский песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Минске 25 ноября 2018 года. Слоган конкурса в этом году – Light Up (Зажигай). Логотип конкурса - утренняя звезда, сделанная из вертикально перевернутых музыкальных волн.-0-