Фильм белоруски Юлии Шатун "Завтра" покажут на кинофестивале в Марселе

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм белоруски Юлии Шатун "Завтра" ждет международная премьера. Лента примет участие в 29-м Международном кинофестивале в Марселе.

В 2017 году фильм был назван лучшей игровой картиной в Национальном конкурсе ММКФ "Лістапад" и стал первой белорусской картиной, которой удалось войти в международный конкурс кинодебютов "Молодость на марше". Также на ММКФ "Лістапад" он получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси "За создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества".

Картина рассказывает о бывшем учителе английского языка из маленького города, который разбрасывает рекламные листовки по почтовым ящикам. У него есть жена, сын, который учится в Минске, незаконченный ремонт и праздничный лотерейный билет, который на несколько секунд дает ему возможность помечтать.

Все происходящее в фильме списано с реалий жизни в белорусском Мозыре, где население составляет чуть больше 100 тыс. человек. Это город, где родилась режиссер Юлия Шатун и где живут ее родители - Анатолий и Оксана Шатун, которые стали прототипами главных героев. Юлия рассказывает, что диалоги для фильма "Завтра" списывала со слов своих родителей.

Сама режиссер, сценарист и продюсер окончила Белорусский государственный университет культуры и искусств по специальности "Прикладная культурология". Живет в Минске и работает над новым кинопроектом, подробности о котором пока держит в секрете. "Завтра" - ее дебютный полнометражный фильм.

Международный кинофестиваль в Марселе пройдет с 10 по 16 июля. Он представит фильмы со всего мира. Для многих из них показ в конкурсной программе станет мировой или международной премьерой. Фильм "Завтра" на фестивале в Марселе будет представлен в новой, расширенной версии. Картина примет участие сразу в трех конкурсах: Международном конкурсе, конкурсе дебютных фильмов и конкурсе ассоциации французских кинотеатров GNCR.

В Минске фильм "Завтра" выйдет в прокат в сентябре 2018 года. -0-