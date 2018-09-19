Фильм "Хрусталь" получил Гран-при кинофестиваля в Алматы

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук получил Гран-при за лучшую картину международного кинофестиваля в Алматы - Almaty Film Festival. Этой новостью Дарья поделилась на своей страничке в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Фестиваль в Алматы проходил впервые, он организован правительством города. Его цель - развивать казахское кино, повышать интерес широкой публики к кинематографу и укреплять международное сотрудничество. Форум прошел с 15 по 19 сентября.

Действие фильма "Хрусталь" происходит в Беларуси в 90-е годы. По сюжету, девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и теперь вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке.

Съемки фильма проходили в Беларуси. "Хрусталь" снят совместно кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России. Мировая премьера фильма состоялась 30 июня на кинофестивале в Карловых Варах. Картина была удостоена высокой оценки зарубежных критиков и продолжает получать приглашения на международные кинофестивали. Также фильм был выбран белорусским оскаровским комитетом для выдвижения на премию Американской киноакадемии.

"Хрусталь" - фестивальный хит текущего года: создатели ленты получили более 20 приглашений на кинофорумы в Германии, Греции, Швеции, Норвегии, Великобритании, Словении, Египте, Казахстане, Испании, Австрии, Латвии, Ирландии, США. -0-