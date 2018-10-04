Фильм "Хрусталь" в Беларуси посмотрели более 18 тыс. зрителей

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм "Хрусталь" режиссера Дарьи Жук в Беларуси посмотрели более 18 тыс. зрителей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Центре визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн".

Прокат этой ленты в Беларуси длился в течение двух месяцев с 29 августа. Картина стала успешной не только на международных кинофестивалях, но и в белорусском прокате, в котором "Хрусталь" не уступил в популярности многим блокбастерам. Два уикенда фильм занимал третье место минского бокс-офиса, многие сеансы прошли с аншлагом, а прокат картины был продлен на две недели. "Хрусталь" стал заметным явлением в культурной жизни страны и вызвал настоящий резонанс в СМИ, социальных сетях, а также активное обсуждение среди зрителей.

Всего в Беларуси фильм посмотрели 18 тыс. 184 зрителя, а кассовые сборы составили Br109 тыс. 120. В Минске фильм увидели 15 тыс. 380 зрителей (Br96 тыс. 381).

Действие драматической комедии "Хрусталь" происходит в Беларуси в 90-е годы. По сюжету девушка-диджей мечтает уехать в Америку, но делает ошибку в заявлении на визу и теперь вынуждена провести неделю в небольшом заводском городке Хрустальный. Фильм "Хрусталь" снят кинокомпаниями Беларуси, США, Германии и России.

Прокатом фильма в Беларуси занимался Центр визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн". Генеральный партнер проката в Беларуси - EPAM Systems.-0-