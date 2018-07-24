Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм о белорусском космонавте Герое России Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" Оксана Эйхарт.
"В настоящее время идет монтажно-тонировочный период. Во время 31-й международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который состоится 9-15 сентября в Минске, запланировано несколько съемочных дней, а к концу октября работу над лентой "Земляк" режиссер Анатолий Алай завершит", - рассказала Оксана Эйхарт.
Сценарий документального фильма о прославленном уроженце белорусского города Червеня летчике-космонавте Олеге Новицком написали народный артист Беларуси Анатолий Алай и писатель Игорь Осинский. Оператором картины стал известный белорусский киномастер Юрий Елхов. Съемки проходили в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в Звездном городке, в Центре управления полетами, на родине космонавта в Червене.
Как рассказал Анатолий Алай, буквально сегодня предварительный монтаж посмотрел герой картины "Земляк" Олег Новицкий. "Подобное обычно не практикуется, но в этом случае я сделал исключение и пошел на риск: рабочий материал всегда далек от конечного результата. Но было важно узнать мнение героя, поскольку многие профессиональные вещи, касающиеся космической тематики, для меня неизвестны, я разбирался в них в процессе работы над картиной", - поделился режиссер. Космонавт сделал несколько замечаний, дал пару советов, но в целом подачей технических вопросов остался доволен.
В ленте космонавт Олег Новицкий раскрывается как личность, как человек, не уходящий от неудобных вопросов. И именно это, считает Анатолий Алай, "зацепит" зрителя. Фильм, который не сводится лишь к похвалам, а показывает эмоциональную реакцию живого человека, вызовет интерес публики, считает он. Присутствие в картине еще одного героя - матери космонавта Валентины Эдуардовны позволяет усугубить эмоциональный накал.
Зрители узнают о малоизвестных подробностях космического полета, о том, как выглядит из космоса Беларусь. В картине использованы материалы из архива Роскосмоса.-0-
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