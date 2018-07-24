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Фильм о белорусском космонавте Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью

Культура 24.07.2018 | 21:01
Олег Новицкий
Олег Новицкий

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документальный фильм о белорусском космонавте Герое России Олеге Новицком "Земляк" зрителям представят осенью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила директор студии "Летопись" Национальной киностудии "Беларусьфильм" Оксана Эйхарт.

"В настоящее время идет монтажно-тонировочный период. Во время 31-й международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который состоится 9-15 сентября в Минске, запланировано несколько съемочных дней, а к концу октября работу над лентой "Земляк" режиссер Анатолий Алай завершит", - рассказала Оксана Эйхарт.

Сценарий документального фильма о прославленном уроженце белорусского города Червеня летчике-космонавте Олеге Новицком написали народный артист Беларуси Анатолий Алай и писатель Игорь Осинский. Оператором картины стал известный белорусский киномастер Юрий Елхов. Съемки проходили в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, в Звездном городке, в Центре управления полетами, на родине космонавта в Червене.

Слева направо: режиссер Анатолий Алай, гендиректор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский, космонавт Олег Новицкий. Фото "Беларусьфильма"
Слева направо: режиссер Анатолий Алай, гендиректор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский, космонавт Олег Новицкий. Фото "Беларусьфильма"

Как рассказал Анатолий Алай, буквально сегодня предварительный монтаж посмотрел герой картины "Земляк" Олег Новицкий. "Подобное обычно не практикуется, но в этом случае я сделал исключение и пошел на риск: рабочий материал всегда далек от конечного результата. Но было важно узнать мнение героя, поскольку многие профессиональные вещи, касающиеся космической тематики, для меня неизвестны, я разбирался в них в процессе работы над картиной", - поделился режиссер. Космонавт сделал несколько замечаний, дал пару советов, но в целом подачей технических вопросов остался доволен.

В ленте космонавт Олег Новицкий раскрывается как личность, как человек, не уходящий от неудобных вопросов. И именно это, считает Анатолий Алай, "зацепит" зрителя. Фильм, который не сводится лишь к похвалам, а показывает эмоциональную реакцию живого человека, вызовет интерес публики, считает он. Присутствие в картине еще одного героя - матери космонавта Валентины Эдуардовны позволяет усугубить эмоциональный накал.

Зрители узнают о малоизвестных подробностях космического полета, о том, как выглядит из космоса Беларусь. В картине использованы материалы из архива Роскосмоса.-0-

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Теги
Беларусьфильм, кино, космос
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