Фильм о создании балета "Орр и Ора" предварит показ спектакля 12 июня

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фильм о создании балета "Орр и Ора. Люди и Птицы. Хореографическая притча о любви в 2 действиях" Михаила Крылова предварит показ спектакля 12 июня, который вошел в программу фестиваля "Балетное лето в Большом". Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном академическом Большом театре оперы и балета Беларуси.

Документальный фильм повествует о том, как рождался балет, в основу которого положен рассказ Вячеслава Заренкова. Писатель, бизнесмен, меценат, общественный деятель, он в соавторстве с композитором Михаилом Крыловым и хореографом Александрой Тихомировой рассказал зрителям необычную историю любви, в которой переплетаются судьбы двух красивых пар - людей и орлов. Авторы фильма - известный петербургский режиссер и сценарист Анна Драницына и оператор-документалист Юрий Гауцель. Фильм подготовлен при поддержке театра "Килизе".

По словам Анны Драницыной, фильм "Орр и Ора. История любви" - о том, насколько жизнь и искусство тесно переплетаются. "И если в балете любовь орлов - это притча, метафора, то у наших героев она абсолютно документальна. Любовь в фильме помогает героям творить, она ведет их за собой, открывает им новый мир искусства", - рассказала режиссер.

В фильме про балет "Орр и Ора", по признанию автора, хотелось максимально передать разные стадии рождения нового произведения: от мимолетной идеи, заметок в блокноте до полного воплощения всей истории на сцене. Режиссер всегда ждет, пока герои привыкнут к присутствию камеры на площадке, перестанут обращать на нее внимание, ведь когда камера становится частью интерьера, именно в этот момент рождается кино, оно становится по-настоящему живым.

"Белорусский театр оперы и балета поразил нашу съемочную группу своим масштабом. Огромные цеха, где делают декорации, костюмы. Словно в детстве, ты оказался за кулисами и попал в сказку. Мне очень понравилась театральная жизнь "за кадром", за сценой. Ее атмосферу мы максимально попытались отразить в фильме", - рассказала Анна Драницына.

Режиссер многое открыла для себя, окунувшись в атмосферу создания балета. В нем много драмы, страсти, любви, все это передается пластикой тела, танцем. Балет "Орр и Ора" потрясает мощной энергетикой. Все это авторы фильма постарались донести до зрителя.

Анна Драницына работает в неигровом кино с 2003 года. C 2006 года преподает в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения ГУКИТ на кафедре телевизионной режиссуры. Член Гильдии неигрового кино и ТВ.-0-