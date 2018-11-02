Фильм "Правила геймера" откроет 3 ноября "Лістападзік-2018"

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік-2018" откроется 3 ноября фильмом Игоря Четверикова "Правила геймера". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-центре фестиваля.

"В церемонии открытия конкурса примут участие продюсер фильма "Знает только море" Чин-ю Яо (Китай), режиссер ленты "Товарищ Ребенок" Мооника Сийметс (Эстония) и режиссер картины "На грани" Алдияр Байракимов (Казахстан), а также председатель и члены жюри - Эрик Билодо, Наргес Абиар и Елена Турова. Откроется "Лістападзік" 3 ноября в кинотеатре "Пионер" внеконкурсной работой Игоря Четверикова "Правила геймера", а фильмом закрытия 6 ноября станет бразильская анимационная картина "Тито и птицы". Всего в конкурсе примет участие шесть картин", - рассказали в пресс-центре.

Как и в предыдущие годы, у зрителей будет возможность не только посмотреть, но и обсудить фильмы "Лістападзіка" вместе с модераторами - писательницей и лауреатом литературных премий "Алые паруса" и "Заветная мечта" Евгенией Пастернак и автором книг для подростков и сценаристом Андреем Жвалевским. Кроме того, два показа - "На грани" и "Охотники на ведьм" - пройдут в формате Q&A с участием гостей из Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который является социальным партнером конкурса.

Показ фильма "На грани" состоится 4 ноября, ленты "Охотники на ведьм" - 5 ноября. Билеты доступны в кассе кинотеатра "Пионер", а также на сайтах listapad.com и bycard.by.

"Уже на протяжении нескольких лет мы хотим показать и доказать: детское кино равноценно взрослому. Это не просто "Ералаш" или приключенческие истории, но и откровенный доверительный разговор на равных", - отметил директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории "Лiстападзiк" Игорь Сукманов.-0-