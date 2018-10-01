Фильмы золотой коллекции белорусского кино покажут во всех регионах страны

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект "Белорусскому кино - 95" будет реализован в регионах страны. Зрители по всей Беларуси увидят фильмы золотой коллекции отечественного кино, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела маркетинга, реализации и рекламы национальной киностудии "Беларусьфильм" Юрий Игруша.

В Минске проект, посвященный 95-летию белорусского кино, стартовал в сентябре. К концу года к его реализации подключатся киновидеопрокатные организации в областях. По словам Юрия Игруши, специально для этих показов снятые на кинопленку фильмы оцифровываются, такие возможности на "Беларусьфильме" появились благодаря модернизации. Он обратил внимание, что большинство картин, а проект рассчитан до конца 2019 года, будут демонстрироваться на белорусском языке.

Интерес к проекту со стороны зрителей постоянно возрастает, подчеркнул собеседник. Так, в зале кинотеатра "Пионер", где проходят сеансы, практически никогда нет свободных мест. Минчанам и гостям столицы предлагают посмотреть игровое, анимационное и документальное кино. Фильмы игрового формата показывают каждую третью среду, анимационные ленты - каждое воскресенье, документальные картины - дважды в месяц, во вторую и четвертую среду. Примечательно, что зрители могут пообщаться с ведущими режиссерами белорусской киностудии. К этому времени состоялись встречи с Игорем Волчеком, Александром Ленкиным, на 7 октября запланирована встреча с Еленой Туровой, а на 10-е - с Виктором Дашуком.

До конца года в "Пионере" можно будет увидеть фильмы "Иди и смотри", "Масакра", "Анастасия Слуцкая".

В 2019 году 95 лет исполняется и национальной киностудии "Беларусьфильм".-0-