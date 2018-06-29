Фотоальбом о Витольде Бялыницком-Бируле презентуют на фестивале в Александрии

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги-фотоальбома "Я хадзіў па роднай беларускай землі. Я быў шчаслівы…", вышедшая в издательстве "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", состоится на празднике "Купалье" в Александрии, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор издательства Владимир Андриевич.

Позже фотоальбом будет презентован на малой родине художника в Белыничах в районном музее имени В.К.Бялыницкага-Бирули и в Музее В.К. Бялыницкого-Бирули - филиале Национального художественного музея Беларуси.

"Эта книга - своеобразная попытка издательства в Год малой родины через работы и воспоминания художника, а также лирические зарисовки, представленные стихами белорусских и русских поэтов, постичь внутренний мир белорусского мастера, показать любовь человека к своей земле, которая питает каждого из нас духовной силой и мудростью", - сказал Владимир Андриевич.

Беларусь богата на многочисленные имена известных ученых, деятелей культуры и искусства, среди которых и Витольд Бялыницкий-Бируля, отмеченный Богом высоким талантом живописец. Он родился на Могилевщине, в усадьбе Крынки около Белыничей, в силу различных обстоятельств вынужден был жить и работать в России. Но до последней минуты душой и мыслями стремился на малую родину, которая его взрастила и вывела на всемирно известную стезю искусства. Это он однажды, приехав на родную землю, написал: "У каждого человека есть родина. Она живет в сердце, в мыслях. Можно разлюбить невесту, жену, но разлюбить родину - ужасно, невозможно… Была весна. Я ходил по родной белорусской земле. Я был счастлив".

Творческое наследие Витольда Каэтановича Бялыницкого-Бирули велико. Художник создал около двух тысяч произведений, многие из которых находятся в музеях и частных коллекциях мира. В Национальном художественном музее Беларуси хранится самая значительная коллекция - 460 картин и этюдов.-0-