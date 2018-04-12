ФОТОФАКТ: Belarus Fashion Week в Минске

Неделя Моды в Беларуси (Belarus Fashion Week) – международное профессиональное мероприятие, ориентированное на популяризацию дизайнерской одежды "prêt–a–porter" и "prêt–a–porter de luxe" в Беларуси.
В новом сезоне Belarus Fashion Week представила белорусскую моду в DIGITAL-формате.
Следуя международной тенденции соединения моды с инновационными технологиями, впервые на Неделе Моды, которая проходит с 11 по 15 апреля, представлена платформа Fashion Tech Hub - демонстрация технологических решений для индустрии моды.
Фото Геннадия Жинкова
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